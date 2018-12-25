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Турсунбек Акун грозит судом телеканалу НТС

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- Бакыт Стамов
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Экс-омбудсмен Турсунбек Акун намерен подать в суд на телеканал НТС, если тот в свою очередь не прекратит оказывать поддержку подследственному экс-депутату Омурбеку Бабанову. Об этом редакции VB.KG заявил сам активист.

По словам активиста, телеканал стал уделять чрезмерное внимание персоне Бабанова.

- Начнем с того, что они показывают его предвыборные ролики, где он встречается с разными людьми. Также они берут интервью у разных людей, которые якобы в один голос твердят, что он не виноват, и что власть должна поспособствовать его возвращению. Это что такое? Каким бы ни был этот человек положительным, но он находится под следствием. Если он не виноват, то он должен приехать, и как Текебаев бороться за свои права. Если каждый обвиняемый олигарх будет посредством СМИ оказывать давление на президента, то что тогда наступит в стране. Что бы ни говорили, но телеканал пытается создать искусственно общественное мнение. Давайте тогда и в поддержку Шадиева собирать якобы положительные мнения и показывать их по телевизору, - сказал Акун.

При этом экс-омбудсмен отметил, что к самому Омурбеку Бабанову всегда относился с уважением.

- К самому нему у меня нет претензий. В данном случае дело в принципе. Я еще раз говорю, если он считает себя не виноватым, то пусть приезжает и отстаивает свою невиновность в суде как честный и добропорядочный гражданин. Пусть докажет, что в его действиях не было преступного умысла, хотя многие придерживаются обратного мнения. Не будем забывать, что именно два строгих выговора Центризбиркома в адрес кандидата в президенты Омурбека Бабанова были поданы с моей инициативы. Одно из них касалось выступления Бабанова в микрорайоне "Он-Адыр" в Оше, где он перед лицами узбекской национальности призывал к межнациональной розни. И это факт, которому все равно должны дать юридическую оценку, - добавил Турсунбек Акун.

Напомним, в ноябре прошлого года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении депутата Жогорку Кенеша Омурбека Бабанова по обвинению в публичных призывах к насильственному захвату власти и возбуждении национальной вражды.

Поводом послужила встреча кандидата в президенты Бабанова с жителями микрорайона Амир Тимур (Он-Адыр) города Оша, где проживают преимущественно лица узбекской национальности.

19 января 2018 года ЦИК лишил его депутатского мандата по "собственному желанию", а сам Бабанов тогда официально заявил, что завершил свою политическую карьеру.

При этом сам Бабанов настаивает, что никаких запрещенных призывов не делал, что и доказывают повторные независимые экспертизы.

Открытым остается вопрос, почему г-н Акун не беспокоится по поводу других политиков и тех СМИ, которые активно лоббируют их интересы и продвигают их позицию. Также вызывает большие сомнения, что суд примет иск в производство.


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URL: https://www.vb.kg/375734
Теги:
Омурбек Бабанов, Турсунбек Акун, СМИ, суд, телевидение, Кыргызстан
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