Все проекты по ремонту улиц в Бишкеке пройдут общественную экспертизу

Управление капитального строительства предложило вынести на общественное обсуждение проекты реконструкции автодорог, дорожные работы на которых запланированы на ближайшее время.

Инициативная группа, в состав которой помимо проектировщиков и дорожников вошли депутаты Бишкекского городского кенеша, сотрудники инженерных служб, муниципальных администраций и общественных организаций, рассмотрит каждый из 60 проектов второй фазы проекта развития улично-дорожной сети города Бишкек. При необходимости, в них будут внесены изменения.

Первые пять проектов будут рассмотрены уже на этой неделе.