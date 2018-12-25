Активисты требуют смертной казни для педофилов. Нарын стал последней каплей

В пятницу в Бишкеке на площади Ала-Тоо в 10.30 часов планируется проведение мирного митинга с требованием ввести в Кыргызстане смертную казнь для педофилов и убийц детей. Об этом редакции VB.KG сообщил один из организаторов предстоящего мероприятия Адилет Али Мыктыбек.

По его словам, последней каплей для него и его товарищей стал случай в Нарыне, где убийца изнасиловал девочку и потом убил ее вместе с бабушкой и братом.

- Я сам юрист и понимаю, что на смертную казнь у нас существует мораторий. Но ситуация с педофилией в стране уже выходит за все рамки. Мы, по крайней мере, своими действиями хотим, чтобы общественность и власть обратили крайнее внимание на эту проблему. Поэтому мы приглашаем всех желающих присоединиться к нам и поддержать наши требования, - сказал он.

Вместе с тем собеседник редакции отметил, что многие граждане уже выразили свою солидарность с ними.

- Многие журналисты звонили и говорили, что обязательно придут на площадь. Люди до сих пор звонят и выражают свою поддержку. Это говорит о том, что проблема действительна существует и граждане ею озабочены, - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в Нарынской области задержан подозреваемый в изнасиловании и убийстве четырехлетней девочки и ее бабушки. Также он подозревается в убийстве ее семилетнего брата. По данным МВД, преступник с целью сокрытия своего страшного злодеяния устроил пожар.