"Бакай Банк" запустил глобальную систему денежных переводов Paysend. Теперь, с помощью Paysend отправитель сможет пополнить карты национальной платежной системы Элкарт, которые были выпущены во всех Банках КР. Любой держатель Элкарт будет иметь возможность получить денежный перевод из 70 стран мира посредством международных банковских карт VISA, Master Card, China Union Pay.

"Бакай Банк" сделал международные денежные переводы на карту Элкарт таким же простым процессом, как вызов такси или заказ пиццы. Деньги на карту Элкарт отправитель может перевести в любое время суток, не выходя из дома или офиса. И получателю тоже просто воспользоваться полученными средствами: можно снять наличные в любом ближайшем банкомате или оплатить картой покупку в магазине.

Отправителю не нужно тратить время на поиск ближайшего офиса переводов. Достаточно пары минут, чтобы разобраться в простом и удобном интерфейсе - как на сайте www.paysend.com, так и в мобильном приложении. Для регистрации отправителю потребуется только номер телефона. А для отправки перевода достаточно знать фамилию и имя получателя, а также номер карты Элкарт и срок ее действия.

Комиссия перевода фиксированная. Зависит от страны отправителя:

49 рублей из России

199 Тенге из Казахстана

1,5 евро из любой Европейской страны

2 $ из Америки

всего 1 фунт из Великобритании

Все технические решения услуги PaySend защищены по современным банковским стандартам.

Функционал услуги PaySend доступен в полной мере в мобильных приложениях для iOS и Android. После скачивания программы с App Store или Google Play, пройдите процедуру регистрации, используя код подтверждения, высланного в СМС. Создайте защитный код доступа к приложению, либо воспользуйтесь верификацией через Touch ID или Face ID (доступность услуги зависит от операционной системы и модели телефона).

Головной офис ОАО "Бакай Банк": г. Бишкек, ул. Исанова, 77. Телефон 0312610061, с мобильного 6111. WhatsApp 0554006111.

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Сайт: www.bakaibank.kg

PaySend – глобальная компания, работающая в сфере финансовых технологий, миссия которой – изменить традиционный процесс перевода денег по всему миру. Они разработали инновационное решение, которое позволяет осуществлять переводы по всему миру легко, быстро и безопасно. PaySend осуществляет переводы с карты на карту более чем в 70 странах мира.

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ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.