Насилуют чаще, чем убивают. Как измываются над детьми в Кыргызстане

В Кыргызстане многие с пониманием относятся к физическому наказанию детей. "Довел", "с некоторыми по другому нельзя", "меня били и человеком воспитали!" и другие перлы народной "мудрости" легко оправдывают жестокость со стороны родителей.

В начале этого года в Чуйской области глава семейства ногами отпинал раскапризничавшегося отпрыска лет трех. На мужчину, который оказался сотрудником ГРС, завели уголовное дело по статье "Хулиганство" и уволили с работы. Через несколько месяцев дело прекратили, а мужчина потребовал через суд восстановить его в должности и выплатить компенсацию за "незаконное увольнение".

Другой случай произошел совсем недавно: 23-летняя девушка с тремя детьми на руках решила подкинуть младшего 1,5-годовалого сынишку отцу, который уклонялся от алиментов. Мужчина, видимо, не вдохновился перспективой погрузиться в отцовство, вызвал милицию и сообщил, что нашел на остановке неизвестного ему мальчика. По другой версии, он отнес сынишку к бабушке – своей маме, а уже она посадила малыша на остановку, снарядила его пакетом с вещами, и позвонила стражам порядка.

Эти истории из разряда благополучных – все дети остались живы и относительно невредимы. Даже сотрудники Минсоцразвития, рассказывая о брошенном на остановке малыше, искренне недоумевали, почему журналисты раздувают шум вокруг этой темы. Вроде же ничего особенного не случилось.

Но живы остаются далеко не все. 6 декабря в Национальном центре охраны материнства и детства умер двухлетний ребенок. По предварительным данным, малыша избила женщина, у которой он жил последние месяцы. Мать в это время находилась на заработках в России. Узнав о случившемся, она немедленно вернулась, но было поздно.

В Иссык-Кульской области несколько дней назад умер 1,5 годовалый ребенок. Его избила родная тетя. Молодая мама, ей всего 21 год, уехала на заработки в Россию, а сына оставила на родственников.

Там же, на Иссык-Куле, в мае 2018 года в больницу Балыкчи привезли ребенка в тяжелом состоянии, со следами свежих побоев. Он выжил, а мать не стала предъявлять обвинения своей подруге, которой оставила ребенка. Сама она тоже находилась на заработках в Караколе.

В начале осени умерла 8-летняя жительница Иссык-Кульской области. Девочку не били, не мучили и не издевались над ней. Бабушка взяла с собой внучку на Игры Кочевников, там девочка упала и поломала руку. Пожилая женщина отвезла ее в больницу, лечила, но у ребенка начался сепсис и, в конце концов, она умерла. Был бы у этой истории другой конец, если бы родители находились рядом, а не старались заработать на жизнь на чужбине? Теперь гадать нет смысла.

Дети трудовых мигрантов – наиболее уязвимая часть населения, именно они чаще других подвергаются насилию – физическому, сексуальному, психологическому. Сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних провели подворовой обход и выявили 66 тысяч детей мигрантов, живущих на попечении родственников, друзей, бабушек и дедушек. Их имена переданы в Министерство соцразвития, сотрудники местных отделений по защите семьи и детей должны постоянно присматривать за этими ребятами. Но, то ли миграция населения происходит слишком быстро, то ли госорганы слишком редко проводят обходы, реальность показывает, что о брошенных детях узнают только, когда с ними что-то случается.

Конечно, жертвами насилия становятся не только дети мигрантов. В Оше молодая мать, загнанная в угол тяжелым финансовым положением, пыталась задушить собственную дочь. Девочку спасли коллеги женщины, которые вовремя зашли в комнату.

Другая мать выпрыгнула из окна с 4-х месячным младенцем на руках. Оба выжили чудом, но ребенок получил очень тяжелые травмы. На мать завели уголовное дело. По некоторым данным, в момент трагедии родительница была в состоянии алкогольного опьянения.

По данным МВД, за 11 месяцев этого года заведено 1291 уголовных дел, связанных с преступлениями против несовершеннолетних. Это почти вдвое больше, чем в 2015 году.

- Число преступлений против несовершеннолетних растет. Но, надо понимать, что инспекторы по делам несовершеннолетних сами выявляют многие нарушения: проводят анкетирование в школах, обходы. Если мы что-то замечаем подозрительное, заводим уголовное дело, начинаем расследование. Если раньше родители могли прекратить практически любое дело по заявлению родителей об отказе от претензий, то теперь интересы ребенка представляют соцработники. Бывает, что родители ребенка, их законные опекуны поддерживают обвиняемого, говорят о его невиновности, тогда прокуроры защищают интересы ребенка, несмотря на заявления родителей, - рассказал VB.KG начальник отдела ИДН Главного управления общественной безопасности МВД Азамат Абдрахманов.

По его словам, в этом году дети чаще всего становились жертвами краж – у несовершеннолетних, как правило, воруют мобильные телефоны.

За 11 месяцев 2018 года зарегистрировано 123 преступлений сексуального характера, в 2017 году таких преступлений было 159.

Изнасилований – 37 в этом году и 41 в 2017 году.

В уходящем году заведено 1 уголовное дело по факту убийства ребенка (в этой статистике не учтен последний случай в Нарыне, когда злоумышленник изнасиловал девочку и бабушку, а потом убил их обеих, и 7-летнего мальчика) и 15 по умышленному причинению вреда здоровью (в 2017 году было зарегистрировано 9 убийств несовершеннолетних и 9 случаев нанесения умышленного вреда здоровью).

- Не надо думать, что насилию подвергаются только дети мигрантов. Другие живут с родителями, но они также одиноки. К примеру, пропадает ребенок 10-12 лет, а родители не могут сказать, во что он был одет, с кем дружит, чем интересуется. Дети 90-х, которые росли без заботы родителей, сами выросли и не имеют понятия, что им делать со своими детьми. Многие озлоблены из-за экономических и социальных проблем. Ведь избивают не потому, что ребенок намочил в штаны – это просто повод. Срываются по другим причинам, которые накапливаются. Маленький ребенок все время плачет без мамы, капризничает и просит внимания и любви, а чужая семья не может этого дать, - уверен Азамат Абдрахманов.

После череды страшных преступлений в отношении детей премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поднял эту тему в правительстве. Он предложил ужесточить уголовную ответственность за совершение подобных преступлений и за безответственное отношение со стороны сотрудников компетентных органов, в том числе правоохранительных.

В последний раз уголовную ответственность за преступления против несовершеннолетних ужесточили в конце 2016 года. Правда, это не привело к уменьшению числа случаев насилия по отношению к детям.