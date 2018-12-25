В природных парках "Алатай" и "Кан-Ачуу" появились снежные барсы. Как подчеркнул сотрудник лесного хозяйства Ничке-Сай Токтогульского района Союзбек Орозбеков, природные парки были открыты при непосредственном участии депутата Жогорку Кенеша Осмонбека Артыкбаева, который сейчас находится под следствием по делу о модернизации ТЭЦ.

Осмонбек Артыкбаев всегда оказывал поддержку в решении социально-экономических проблем в регионе.

- Он всегда оказывал неоценимую помощь простому народу. Количество его добрых дел просто невозможно перечислить одним списком. Особое внимание он уделял и вопросам охраны природы, - рассказал Союзбек Орозбеков.

По инициативе и непосредственной помощи Осмонбека Артыкбаева в целях сохранения уникальных природных комплексов и биологического разнообразия флоры и фауны, редких и исчезающих видов животных в 2016 году в Токтогульском и Тогуз-Тороуском районах Джалал-Абадской области были открыты природные парки "Алатай" и "Кан-Ачуу". На сегодняшний день в результате работы парков на их территории увеличилось количество особей горных козлов, оленей и маралов. Кроме этого, в парках появились и снежные барсы.

В 2018 году по инициативе Осмонбека Артыкбаева на территории природного парка "Алатай" были установлены фотоловушки для определения количества редких животных, обитающих на территории парка. Кроме этого, в ведение парка, также при помощи депутата, было передано одно из красивейших озер Кыргызстана Кара-Суу. Ранее озеро находилось на балансе предприятия и использовалось в целях осуществления рыбохозяйственной деятельности. Артыкбаев выступил инициатором проекта закона об исключении этого озера из списка озер рыбохозяйственного назначения. Кара-Суу – уникальное озеро, оно не только привлекательно в плане туризма, а также относится к водоемам, которые могут стать полигоном для научных исследований.

- Я очень счастлив, что родился и живу в таком уникальном и красивом месте, как долина Кетмен-Тобе. Я с детства много слышал об Артыкпай калпа, который обладал особым даром исцеления. Осмонбек Артыкбаев – внук его, и я с уверенностью могу сказать, что он не имеет никакого отношения к каким-либо деяниям, которые могли бы навредить стране. Его моральные ценности просто не позволили бы этого. Я верю, что в ближайшее время дело Осмонбека Мамбетжановича будет рассмотрено объективно и будет вынесено справедливое решение, - сказал Союзбек Орозбеков.

Профессор, ученый-ботаник, геоботаник Алехинской школы, специалист по растительности горных стран, систематик растений, эколог, изучающий вопросы биоразнобразия, экотуризма, охраны природы Мира Ботбаева также заметила, что Артыкбаев внес неоценимый вклад в сохранение уникальных природных комплексов, редких и исчезающих видов животных.

Мира Ботбаева также является автором многих книг, пособий по изучению биологического разнообразия горных стран.

Профессор, которая посвятила всю свою жизнь сохранению дикой природы в Кыргызстане, пережив голод, бедность, войну, как никто другой понимает, какую поддержку оказывал Осмонбек Артыкбаев в решении данных проблем.

- Я человек, проживший на этой земле почти целый век. Всю свою жизнь я посвятила работе в сфере образования и сохранения природы. Сейчас мне осталось только молиться за светлое будущее нашей страны, нашей молодежи, за мирное небо над головой. Я хорошо знаю Артыкбаева и могу с уверенностью сказать, что он патриот своей страны. Он всегда оказывал помощь всем, кто за ней к нему обращался. Осмонбек вырос на моих глазах, и я знаю, какой это человек - добрый, отзывчивый, честный. Я очень расстроилась, узнав о состоянии его здоровья. Настоящие сыны Кыргызстана, такие как Осмонбек Артыкбаев, могут сделать для своей страны много хороших дел. Осмонбек сделал многое, чтобы сохранить дикую природу в Кыргызстане, - сказала Мира Ботбаева.