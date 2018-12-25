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Суды пересмотрят все уголовные дела. На волю выйдут более 450 заключенных

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- Екатерина Улитина
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По предварительным подсчетам с 1 января 2019 года на свободу должны выйти более 450 заключенных исправительных учреждений. Об этом VB.KG рассказали в пресс-службе ГСИН.

- С 1 января в силу вступает закон "О пробации", который связан с исполнением уголовных наказаний, не связанных с изоляцией осужденного от общества. В связи с этим с нового года постепенно начнется пересмотр ранее вынесенных решений по всем уголовным делам. Останется осужденный под стражей или ему изменят наказание, будет решать суд, - прокомментировали в ГСИН.

По подсчетам ведомства уже с 1 января на свободу могут выйти порядка 460-470 заключенных, которые осуждены за менее тяжкие преступления.

Дела по тяжким и особо тяжким делам тоже будут пересмотрены. Однако в ГСИН уверяют, что осужденные по статьям "убийство", "изнасилование", "разбой" и по другим тяжким статьям останутся под стражей.

Закон "О пробации" трактует этот термин как "социально-правовой институт государства, применяющий к клиентам пробации комплекс мер государственного принуждения, общественного воздействия при их добровольном участии в индивидуальных социально-правовых программах, основанный на социальном исследовании личности и направленный на исправление клиентов пробации, профилактику совершения правонарушений, оказание социального содействия и принятие мер к их ресоциализации".


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URL: https://www.vb.kg/375744
Теги:
амнистия, заключенные, уголовная ответственность, Кыргызстан, уголовное дело, ГСИН
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