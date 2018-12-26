Во сколько миллионов стране обошлось содержание парламента в 2018 году?

На содержание Жогорку Кенеша в этом году было потрачено на 17 млн 111 тысяч сомов меньше, чем в 2017-ом. Такой вывод можно сделать исходя из данных на портале "Открытый бюджет" Министерства финансов КР.

Однако общее ощущение завышенных расходов на слуг народа при этом особо не изменилось.

Так, портал гласит, с января по декабрь текущего года на Парламент из бюджета было потрачено 745 млн 569 тысяч 16 сомов. Плюс 4 млн 977 тысяч сомов – средства специальных счетов – на них в основном были закуплены продукты питания.

Немного сократились расходы на заработную плату, примерно на 1,5 млн сомов. Но если разделить эту цифру на количество депутатов (даже не беря в расчет следственно-арестованных) и сотрудников из аппарата Жогорку Кенеша (а это руководители, пресс-секретарь, советники, помощники, консультанты и пр.) то этого сокращения скорее всего никто не заметил.

Также немного меньше было выделено на транспортные услуги – почти на 2,8 млн сомов. Зато увеличилась сумма на услуги связи, оплату коммунальных услуг и за арендную плату.

Из бюджета совершенно не оплачивались медицинские товары и услуги парламентариев. Можно было бы сказать, что они не болели, но как тогда объяснить их систематические пропуски на рабочем месте?

В общем, смотрите сами. Редакция VB.KG представляет статьи расходов на Жогорку Кенеш только из бюджета страны.

Заработная плата

2018 г. - 472 млн 607 тысяч 84 сомов

2017 г. - 474 млн 50 тысяч 58 сомов

Взносы в Социальный фонд

2018 г. - 72 млн 234 тысяч 71 сомов

2017 г. - 72 млн 835 тысяч 30 сомов

Расходы на служебные поездки

2018 г. - 17 млн 643 тысяч 66 сомов

2017 г. - 18 млн 113 тысяч 90 сомов

Услуги связи

2018 г. - 9 млн 837 тысяч 70 сомов

2017 г. - 9 млн 663 тысяч 76 сомов

Арендная плата

2018 г. – 729 млн 14 тысяч сомов

2017 г. – 677 млн 71тысяч сомов

Транспортные услуги

2018 г. - 8 млн 809 тысяч 38 сомов

2017 г. - 11 млн 590 тысяч 2 сомов

Приобретение прочих товаров и услуг

2018 г. - 88 млн 653 тысяч 16 сомов

2017 г. - 89 млн 956 тысяч 88 сомов

Приобретение медицинских товаров и услуг

2018 г. – 0

2017 г. – 18 тысяч сомов

Приобретение продуктов питания

2018 г. – 895 млн сомов

2017 г. – 895 млн сомов

Расходы на текущий ремонт имущества

2018 г. – 491 млн 2 тысячи сомов

2017 г. - 1 млн 275 тысяч 8 сомов

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

2018 г. - 8 млн 208 тысяч 57 сомов

2017 г. - 10 млн 649 тысяч 78 сомов

Приобретение услуг охраны

2018 г. - 1 млн 664 тысяч 46 сомов

2017 г. - 1 млн 664 тысяч 46 сомов

Коммунальные услуги

2018 г. - 13 млн 885 тысяч 95 сомов

2017 г. - 10 млн 838 тысяч 96 сомов

Плата за прочие коммунальные услуги

2018 г. – 840 тысяч сомов

2017 г. – 824 тысяч сомов

Пособия по социальному обеспечению

2018 г. – 68 тысяч 83 сомов

2017 г. – 83 тысяч 10 сомов

Пособия по социальной помощи населению

2018 г. – 145 млн сомов

2017 г. – 339 млн 96 тысяч сомов

Резервные фонды

2018 г. - 31 млн 655 тысяч сомов

2017 г. – 33 млн 999 тысяч 99 сомов

Здания и сооружения

2018 г. - 5 млн 656 тысяч 65 сомов

2017 г. - 1 млн 140 тысяч 13 сомов

Машины и оборудование

2018 г. - 11 млн 543 тысяч 10 сомов

2017 г. - 22 млн 836 тысяч 24 сомов.

Стоит отметить, что в бюджете КР 2018 года на содержание Парламента заложена большая сумма, чем уже было потрачено по данным портала "Открытого бюджета". А именно – 786 млн 617 тысяч сомов.

Но это еще пока не говорит, что народные избранники значительно сэкономили деньги налогоплательщиков. И уж тем более, что будут сокращать свои расходы и впредь.

В прогнозах республиканского бюджета сумма содержания депутатов и армии их помощников будет обходиться все больше из года в год. Так, в 2019 она составит 797 млн 450 тысяч сомов, а в 2020-ом – 800 млн 507 тысяч сомов. Так что экономией тут и не пахнет.