Погода
$ 69.79 - 69.90
€ 79.27 - 80.17

Во сколько миллионов стране обошлось содержание парламента в 2018 году?

624  3
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На содержание Жогорку Кенеша в этом году было потрачено на 17 млн 111 тысяч сомов меньше, чем в 2017-ом. Такой вывод можно сделать исходя из данных на портале "Открытый бюджет" Министерства финансов КР.

Однако общее ощущение завышенных расходов на слуг народа при этом особо не изменилось.

Так, портал гласит, с января по декабрь текущего года на Парламент из бюджета было потрачено 745 млн 569 тысяч 16 сомов. Плюс 4 млн 977 тысяч сомов – средства специальных счетов – на них в основном были закуплены продукты питания.

Немного сократились расходы на заработную плату, примерно на 1,5 млн сомов. Но если разделить эту цифру на количество депутатов (даже не беря в расчет следственно-арестованных) и сотрудников из аппарата Жогорку Кенеша (а это руководители, пресс-секретарь, советники, помощники, консультанты и пр.) то этого сокращения скорее всего никто не заметил.

Также немного меньше было выделено на транспортные услуги – почти на 2,8 млн сомов. Зато увеличилась сумма на услуги связи, оплату коммунальных услуг и за арендную плату.

Из бюджета совершенно не оплачивались медицинские товары и услуги парламентариев. Можно было бы сказать, что они не болели, но как тогда объяснить их систематические пропуски на рабочем месте?

В общем, смотрите сами. Редакция VB.KG представляет статьи расходов на Жогорку Кенеш только из бюджета страны.

Заработная плата

2018 г. - 472 млн 607 тысяч 84 сомов

2017 г. - 474 млн 50 тысяч 58 сомов

Взносы в Социальный фонд

2018 г. - 72 млн 234 тысяч 71 сомов

2017 г. - 72 млн 835 тысяч 30 сомов

Расходы на служебные поездки

2018 г. - 17 млн 643 тысяч 66 сомов

2017 г. - 18 млн 113 тысяч 90 сомов

Услуги связи

2018 г. - 9 млн 837 тысяч 70 сомов

2017 г. - 9 млн 663 тысяч 76 сомов

Арендная плата

2018 г. – 729 млн 14 тысяч сомов

2017 г. – 677 млн 71тысяч сомов

Транспортные услуги

2018 г. - 8 млн 809 тысяч 38 сомов

2017 г. - 11 млн 590 тысяч 2 сомов

Приобретение прочих товаров и услуг

2018 г. - 88 млн 653 тысяч 16 сомов

2017 г. - 89 млн 956 тысяч 88 сомов

Приобретение медицинских товаров и услуг

2018 г. – 0

2017 г. – 18 тысяч сомов

Приобретение продуктов питания

2018 г. – 895 млн сомов

2017 г. – 895 млн сомов

Расходы на текущий ремонт имущества

2018 г. – 491 млн 2 тысячи сомов

2017 г. - 1 млн 275 тысяч 8 сомов

Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей

2018 г. - 8 млн 208 тысяч 57 сомов

2017 г. - 10 млн 649 тысяч 78 сомов

Приобретение услуг охраны

2018 г. - 1 млн 664 тысяч 46 сомов

2017 г. - 1 млн 664 тысяч 46 сомов

Коммунальные услуги

2018 г. - 13 млн 885 тысяч 95 сомов

2017 г. - 10 млн 838 тысяч 96 сомов

Плата за прочие коммунальные услуги

2018 г. – 840 тысяч сомов

2017 г. – 824 тысяч сомов

Пособия по социальному обеспечению

2018 г. – 68 тысяч 83 сомов

2017 г. – 83 тысяч 10 сомов

Пособия по социальной помощи населению

2018 г. – 145 млн сомов

2017 г. – 339 млн 96 тысяч сомов

Резервные фонды

2018 г. - 31 млн 655 тысяч сомов

2017 г. – 33 млн 999 тысяч 99 сомов

Здания и сооружения

2018 г. - 5 млн 656 тысяч 65 сомов

2017 г. - 1 млн 140 тысяч 13 сомов

Машины и оборудование

2018 г. - 11 млн 543 тысяч 10 сомов

2017 г. - 22 млн 836 тысяч 24 сомов.

Стоит отметить, что в бюджете КР 2018 года на содержание Парламента заложена большая сумма, чем уже было потрачено по данным портала "Открытого бюджета". А именно – 786 млн 617 тысяч сомов.

Но это еще пока не говорит, что народные избранники значительно сэкономили деньги налогоплательщиков. И уж тем более, что будут сокращать свои расходы и впредь.

В прогнозах республиканского бюджета сумма содержания депутатов и армии их помощников будет обходиться все больше из года в год. Так, в 2019 она составит 797 млн 450 тысяч сомов, а в 2020-ом – 800 млн 507 тысяч сомов. Так что экономией тут и не пахнет.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375745
Теги:
бюджет, зарплата, налоги, парламент, транспорт, Кыргызстан, экономика, Жогорку Кенеш, расходы, Министерство финансов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Читатель
26.12.2018, 11:50

Каждый депутат обходится в 17 тыс. сом в сутки. Да у нас пенсионеры такую сумму за три месяца получают !

0
Цитировать
Жалоба модератору
Кыргыз
26.12.2018, 11:55

Бл....я чтоб я так жил

0
Цитировать
Жалоба модератору
Jal79
26.12.2018, 12:14

Вот я не понимаю нафига нам столько Дармоедов, они же почти все состоятельные люди, вот после Апрельской революции Роза Отунбаева зачем увеличила парламент одной ей только известно.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  