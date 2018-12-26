Во сколько миллионов стране обошлось содержание парламента в 2018 году?

Каждый депутат обходится в 17 тыс. сом в сутки. Да у нас пенсионеры такую сумму за три месяца получают !
На содержание Жогорку Кенеша в этом году было потрачено на 17 млн 111 тысяч сомов меньше, чем в 2017-ом. Такой вывод можно сделать исходя из данных на портале "Открытый бюджет" Министерства финансов КР.
Однако общее ощущение завышенных расходов на слуг народа при этом особо не изменилось.
Так, портал гласит, с января по декабрь текущего года на Парламент из бюджета было потрачено 745 млн 569 тысяч 16 сомов. Плюс 4 млн 977 тысяч сомов – средства специальных счетов – на них в основном были закуплены продукты питания.
Немного сократились расходы на заработную плату, примерно на 1,5 млн сомов. Но если разделить эту цифру на количество депутатов (даже не беря в расчет следственно-арестованных) и сотрудников из аппарата Жогорку Кенеша (а это руководители, пресс-секретарь, советники, помощники, консультанты и пр.) то этого сокращения скорее всего никто не заметил.
Также немного меньше было выделено на транспортные услуги – почти на 2,8 млн сомов. Зато увеличилась сумма на услуги связи, оплату коммунальных услуг и за арендную плату.
Из бюджета совершенно не оплачивались медицинские товары и услуги парламентариев. Можно было бы сказать, что они не болели, но как тогда объяснить их систематические пропуски на рабочем месте?
В общем, смотрите сами. Редакция VB.KG представляет статьи расходов на Жогорку Кенеш только из бюджета страны.
Заработная плата
2018 г. - 472 млн 607 тысяч 84 сомов
2017 г. - 474 млн 50 тысяч 58 сомов
Взносы в Социальный фонд
2018 г. - 72 млн 234 тысяч 71 сомов
2017 г. - 72 млн 835 тысяч 30 сомов
Расходы на служебные поездки
2018 г. - 17 млн 643 тысяч 66 сомов
2017 г. - 18 млн 113 тысяч 90 сомов
Услуги связи
2018 г. - 9 млн 837 тысяч 70 сомов
2017 г. - 9 млн 663 тысяч 76 сомов
Арендная плата
2018 г. – 729 млн 14 тысяч сомов
2017 г. – 677 млн 71тысяч сомов
Транспортные услуги
2018 г. - 8 млн 809 тысяч 38 сомов
2017 г. - 11 млн 590 тысяч 2 сомов
Приобретение прочих товаров и услуг
2018 г. - 88 млн 653 тысяч 16 сомов
2017 г. - 89 млн 956 тысяч 88 сомов
Приобретение медицинских товаров и услуг
2018 г. – 0
2017 г. – 18 тысяч сомов
Приобретение продуктов питания
2018 г. – 895 млн сомов
2017 г. – 895 млн сомов
Расходы на текущий ремонт имущества
2018 г. – 491 млн 2 тысячи сомов
2017 г. - 1 млн 275 тысяч 8 сомов
Приобретение предметов и материалов для текущих хозяйственных целей
2018 г. - 8 млн 208 тысяч 57 сомов
2017 г. - 10 млн 649 тысяч 78 сомов
Приобретение услуг охраны
2018 г. - 1 млн 664 тысяч 46 сомов
2017 г. - 1 млн 664 тысяч 46 сомов
Коммунальные услуги
2018 г. - 13 млн 885 тысяч 95 сомов
2017 г. - 10 млн 838 тысяч 96 сомов
Плата за прочие коммунальные услуги
2018 г. – 840 тысяч сомов
2017 г. – 824 тысяч сомов
Пособия по социальному обеспечению
2018 г. – 68 тысяч 83 сомов
2017 г. – 83 тысяч 10 сомов
Пособия по социальной помощи населению
2018 г. – 145 млн сомов
2017 г. – 339 млн 96 тысяч сомов
Резервные фонды
2018 г. - 31 млн 655 тысяч сомов
2017 г. – 33 млн 999 тысяч 99 сомов
Здания и сооружения
2018 г. - 5 млн 656 тысяч 65 сомов
2017 г. - 1 млн 140 тысяч 13 сомов
Машины и оборудование
2018 г. - 11 млн 543 тысяч 10 сомов
2017 г. - 22 млн 836 тысяч 24 сомов.
Стоит отметить, что в бюджете КР 2018 года на содержание Парламента заложена большая сумма, чем уже было потрачено по данным портала "Открытого бюджета". А именно – 786 млн 617 тысяч сомов.
Но это еще пока не говорит, что народные избранники значительно сэкономили деньги налогоплательщиков. И уж тем более, что будут сокращать свои расходы и впредь.
В прогнозах республиканского бюджета сумма содержания депутатов и армии их помощников будет обходиться все больше из года в год. Так, в 2019 она составит 797 млн 450 тысяч сомов, а в 2020-ом – 800 млн 507 тысяч сомов. Так что экономией тут и не пахнет.