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Жээнбеков выразил соболезнования президенту Индонезии

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Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с многочисленными жертвами в результате цунами в Индонезии выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо

25.12.2018

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в связи с многочисленными жертвами в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг Индонезии выразил соболезнования Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

"С глубокой скорбью воспринял весть о цунами, произошедших в провинциях Бантен и Лампунг Индонезии, повлекших многочисленные человеческие жертвы и разрушения. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в телеграмме Главы государства.


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URL: https://www.vb.kg/375747
Теги:
Индонезия, погибшие, соболезнование, Кыргызстан, пострадавшие
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