Жээнбеков выразил соболезнования президенту Индонезии

Президент Сооронбай Жээнбеков в связи с многочисленными жертвами в результате цунами в Индонезии выразил соболезнования Президенту Индонезии Джоко Видодо

25.12.2018

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков в связи с многочисленными жертвами в результате цунами в провинциях Бантен и Лампунг Индонезии выразил соболезнования Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо.

"С глубокой скорбью воспринял весть о цунами, произошедших в провинциях Бантен и Лампунг Индонезии, повлекших многочисленные человеческие жертвы и разрушения. От имени народа Кыргызской Республики и от себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в телеграмме Главы государства.