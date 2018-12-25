Карта новогодних мероприятий для бишкекчан и гостей столицы

Мэрия города Бишкек совместно с 2ГИС выпустили карту мероприятий к Новому году.

В преддверие Нового года с 20 по 31 декабря в каждом районе города пройдут торжества. Подготовленная карта праздника поможет сориентироваться во всем многообразии мероприятий.

С 24 по 29 декабря проходит ряд новогодних праздничных мероприятий, на которых поздравят детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 31 декабря праздничное представление "Новогодние приключения", концерт и фейерверк - места проведения всех мероприятий, их содержание и время начала легко найти в 2ГИС.

Посмотреть подборку можно на сайте 2gis.kg/bishkek в разделе "Интересное в городе" и в мобильном приложении в боковом меню в разделе "Интересные места" по ссылке

Праздничные мероприятия пройдут в центральных районах Бишкека. Главным центром притяжения горожан станут Кыргызская национальная филармония имени Т. Сатылганова, Русский театр драмы имени Ч. Айтматова, площадка возле Дворца спорта им. К. Кожомкула и центральная площадь Ала-Тоо.

Дорогие горожане и гости столицы! Заходите на сайт и выбирайте мероприятия, которые пришлись вам по душе.