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Аюпов: Кумтор - фундамент, на котором держится вся экономика Кыргызстана

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- Виктория Григоренко
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За девять месяцев текущего года на "Кумторе" произведено 306 467 унций или 9 532,2 килограмм золота. При этом с начала года компания перечислила налогов и обязательных платежей на сумму более 5,66 миллиарда сомов. Об этом сообщает в отчете КГК на сайте компании.

- Объём производства золота на Кумторе в третьем квартале 2018 года составил 122 445 унций, или 3,81 тонны. В аналогичном квартале прошлого года он составлял 138 561 унцию, или 4,31 тонны. За этот квартал реализовано 119 521 унция, или 3,72 тонны золота. Общий доход - 142,8 млн долларов, - говорится в документе.

В том, что Кумтор - фундамент, на котором держится вся экономика КР уверены и эксперты.

- Под это золото нам всегда давали кредиты, за счет него мы создавали золотовалютные резервы. А они нужны стране, как гарантия, - напомнил в беседе с VB.KG доктор экономических наук Асылбек Аюпов. - Но золото не вечно, поэтому, как доходная часть они будут уменьшаться. Поэтому, необходимо искать другие варианты. Однако здесь КР сталкивается со множеством проблем. Например, нужно развивать пищевую промышленность, чтобы она была в экспортном варианте, привлекать инвесторов. Однако для прихода последних необходимы энергоемкие предприятия. То есть, опять вся надежда - на средства от "Кутора". Без него вытянуть все необходимые социальные нужды государству будет сложно. И единственное, что нам необходимо сделать – обеспечить стабильную работу компании, - добавил Асылбек Аюпов.

Напомним, на прошедшей итоговой пресс-конференции глава государства Сооронбай Жээнбеков заявил, что "Кумтор" занимает важное место в экономики Кыргызстана. Поэтому мы заинтересованы, чтобы он работал.

- Власти страны не боятся судебных разбирательств и денонсации соглашения, но это - не выход. Тем более, с компанией составлен договор 10 лет назад от 2009 года. Его ратифицировали депутаты Жогорку Кенеша. Поэтому его нарушать не стоит. Сегодня "Кумтор" дает налоги в размере 9 миллиардов сомов. И для страны это весомый аргумент, чтобы предприятие работало дальше, - отметил глава государства.


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URL: https://www.vb.kg/375755
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, золото, инвестиции, правительство, президент, Кыргызстан, экономика, Сооронбай Жээнбеков
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