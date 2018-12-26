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До Нового года 5 дней. Надежда на то, что отмечать будем со снегом, есть!

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- Виктория Григоренко
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В Кыргызстане 26 декабря без осадков. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. Об этом сообщает Кыргызгидромет.

Как отмечается, в Бишкеке ночью −8, днем +4 градуса.

- В Иссык-Кульской - ночью −9 градусов, днем +3 градуса. В Таласской ночью −11, днем +4 градуса. В Нарынской области температура −25 градусов ночью и −8 днем. В Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях ночью −7, днем до +8 градусов. Туман, - информируют синоптики.

Завтра 27 декабря на большей части территории, снег, гололедица. Ветер западный 2-7 м/с, сообщают синоптики.

- В Чуйской области ночью -7 … -12 °C, днем -1 … 4 °C, в Таласской – ночью 0 … -5 °C, днем 3 … 8 °C, в Иссык-Кульской - ночью -20 °C, днем -10 … -15 °C, в Нарынской – ночью -22, днем -15. В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях – ночью 0 … -5 °C, днем 2 … 7 °C, - подчеркивает Кыргызгидромет.

Геомагнитная обстановка спокойная.

Восход солнца в 08:32, заход - 17:34. Светлое время суток прибавилось еще на одну минуту.


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URL: https://www.vb.kg/375756
Теги:
Новый год, погода, праздник, Кыргызстан, прогноз погоды
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