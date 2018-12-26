"Скорая помощь" в Бишкеке будет работать усилено все новогодние праздники

С 29 декабря до 7 января Центр экстренной медицины Бишкека переходит на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР.

Со слов директора столичного ЦЭМ Искендера Шаяхметова, "скорая" уже запаслась медикаментами, установлено дежурство её руководителей. На охрану здоровья бишкекчан и гостей столицы выйдут все 38 медицинских бригад.

- Несмотря на напряженный график работы и подчеркнутую "нелюбовь" со стороны граждан сотрудники не жалуются, – говорит Шаяхметов, - работа, как работа, и всё равно никто не сделает её лучше! И пока апробируется новая автоматизированная система управления скорые бригады, как и прежде, спешат на помощь к людям, потому что их там очень ждут.

За 11 месяцев уходящего года в Центре экстренной медицины было обслужено 143 470 вызовов, из них количество опозданий – 46 946, что

составляет 32,7% ( в прошлом году эта цифра равнялась 25,5%). В распоряжении ЦЭМ 58 транспортных единиц, из них пригодных к эксплуатации - 33. Потребность же населения составляет минимум 100 машин, исходя из установленных стандартов - одна машина на 10 тысяч человек.

При потребности в 113 круглосуточных бригадах фактически работает только 38, на одну бригаду приходится 12,4 вызовов. Чтобы остановить текучесть и удержать кадры, мэрия столицы дополнительно доплачивает сотрудникам ЦЭМ из городского бюджета: 4 тысячи сомов – основным врачам и 2,5 тысячи – фельдшерам. Средняя зарплата работников "неотложки" составляет примерно 12-14 тысяч сомов в месяц в зависимости от имеющихся категорий.