Сооронбаю Жээнбекову предложили помиловать Мурата Суталинова

Уважаемый Сооронбай Шарипович! Вы должны помиловать Мурата Суталинова. Это будет справедливо, так как нельзя годами держать в заключении тяжело больного человека из-за того, что он просто постоял рядом с Курманбеком Бакиевым 7 апреля 2010 года. Об этом написал на своей странице в Facebook юрист Улан Джумаков.

Тем более, что сейчас в обществе, на политической арене и в соцсетях всё активнее и громче начали говорить о помиловании, отметил он.

- Я помню Мурата Суталинова, когда был простым сотрудником органов нацбезопасности, он был тогда председателем ГСНБ. Видел его всего несколько раз в жизни в здании спецслужб.

Суталинов всегда был на позитиве, вежлив и учтив. Никогда за ним не было никакого негативного шлейфа и слухов о его причастности к коррупции. Поэтому моё личное мнение, - я не верю, что Мурат Суталинов мог дать приказ открыть огонь на поражение по гражданам даже учитывая, что некоторые из них при штурме Белого дома были вооружены огнестрельным оружием. Ведь, кто-кто, но только не он, имеющий за плечами богатый опыт оперативной и следственной работы, мог пойти на такую авантюру. Пусть хоть сам Курманбек Бакиев ему приказал бы стрелять, он не стал бы, зная, что в областях уже сменилась власть и огромная толпа штурмует Белый дом, – подчеркивает Джумаков.

Юрист напомнил, что Суталинов сам пришёл и сдался, так как знал, что не давал приказа стрелять.

- Тем более, что в Белом доме давать команду открыть огонь уже было некому: СГО была отдельной структурой, МВД тоже самостоятельное ведомство, а бойцов "Альфы" ГСНБ уже до этого избили возле Форума и отобрали у них оружие. И командовать там Суталинов уже никому не мог. К тому же, у экс-главы ГКНБ не были обнаружены незаконные доходы, "левой" недвижимости и движимости, миллионов долларов в банковских ячейках и на счетах. Но человек сидит уже давно. При этом, суд ничего не учёл - ни добровольную сдачу властям, ни то, что он действительно болен раком на 4 стадии и выживает с одной почкой. Так не обращаются даже с военнопленными! Причем говорят об этом не он или его адвокаты, а минздрав и независимые врачи! За всё время пребывания в камере СИЗО Суталинов ни разу не пожаловался на содержание под арестом и после лишения свободы молча несёт наказание, - резюмировал Улан Джумаков.