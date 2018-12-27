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Сооронбаю Жээнбекову предложили помиловать Мурата Суталинова

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- Виктория Григоренко
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Уважаемый Сооронбай Шарипович! Вы должны помиловать Мурата Суталинова. Это будет справедливо, так как нельзя годами держать в заключении тяжело больного человека из-за того, что он просто постоял рядом с Курманбеком Бакиевым 7 апреля 2010 года. Об этом написал на своей странице в Facebook юрист Улан Джумаков.

Тем более, что сейчас в обществе, на политической арене и в соцсетях всё активнее и громче начали говорить о помиловании, отметил он.

- Я помню Мурата Суталинова, когда был простым сотрудником органов нацбезопасности, он был тогда председателем ГСНБ. Видел его всего несколько раз в жизни в здании спецслужб.

Суталинов всегда был на позитиве, вежлив и учтив. Никогда за ним не было никакого негативного шлейфа и слухов о его причастности к коррупции. Поэтому моё личное мнение, - я не верю, что Мурат Суталинов мог дать приказ открыть огонь на поражение по гражданам даже учитывая, что некоторые из них при штурме Белого дома были вооружены огнестрельным оружием. Ведь, кто-кто, но только не он, имеющий за плечами богатый опыт оперативной и следственной работы, мог пойти на такую авантюру. Пусть хоть сам Курманбек Бакиев ему приказал бы стрелять, он не стал бы, зная, что в областях уже сменилась власть и огромная толпа штурмует Белый дом, – подчеркивает Джумаков.

Юрист напомнил, что Суталинов сам пришёл и сдался, так как знал, что не давал приказа стрелять.

- Тем более, что в Белом доме давать команду открыть огонь уже было некому: СГО была отдельной структурой, МВД тоже самостоятельное ведомство, а бойцов "Альфы" ГСНБ уже до этого избили возле Форума и отобрали у них оружие. И командовать там Суталинов уже никому не мог. К тому же, у экс-главы ГКНБ не были обнаружены незаконные доходы, "левой" недвижимости и движимости, миллионов долларов в банковских ячейках и на счетах. Но человек сидит уже давно. При этом, суд ничего не учёл - ни добровольную сдачу властям, ни то, что он действительно болен раком на 4 стадии и выживает с одной почкой. Так не обращаются даже с военнопленными! Причем говорят об этом не он или его адвокаты, а минздрав и независимые врачи! За всё время пребывания в камере СИЗО Суталинов ни разу не пожаловался на содержание под арестом и после лишения свободы молча несёт наказание, - резюмировал Улан Джумаков.


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URL: https://www.vb.kg/375759
Теги:
амнистия, наказание, онкология, Кыргызстан, ГКНБ, ГСИН, Курманбек Бакиев, Мурат Суталинов, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Али
27.12.2018, 10:18

Абсолютно верно. Чекисты в тот момент защищали свое здание и никуда не выходили. Единственное, возле Форума находилось подразделение Альфа, которое так и не произвело ни одно выстрела в сторону народа, даже когда толпа начала их избивать и отбирать оружие. И к бойне возле Белого дома они не имеют причастности.

Во всем виноват кровожадный Жаныш Бакиев, который возглавлял СГО (эта служба тогда не подчинялась ГКНБ) и тщательно уже на тот момент подготовился. Возможно, стреляли его снайперы, или как были слухи, наемники, это мы кажется не узнаем, пока власть не притащит этих кровопийц, в чем мы тоже уже сомневаемся.  Да и сам Курманбек Бакиев, будучи презиком, с трибуны объявлял пред депутатами, что будет защищать Белый дом, - благо, с автоматом умеет обращаться. 

Так что, отстаньте от больного генерала, и лучше займитесь депортацией проклятой семейки. 

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Макс
27.12.2018, 11:13

ПО его ситуации видно что человек работал честно, миллионы не воровал, иначе давно бы откупился. Думаю если б у него были деньги он бы не жалея их отдал бы за свою свободу. Прогнившая коррупцией система отпускает на свободу здоровых криминальных авторитетов и наворовавших у народа миллионы коррупционеров, а такие  простые граждане посвятившие себя служении Родине сидят в тюрьмах с раком 4 степени потому что в свое время не своровали. Да здравствует кыргызская дерьмократия! где все равны перед законом но есть люди равнее всех.

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