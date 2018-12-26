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В Бишкеке проводятся новогодние мероприятия

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- ВБ
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До встречи нового года осталось меньше недели, мэрией столицы для создания новогодней атмосферы горожанам, особенно детям, на местах проводятся культурно-массовые мероприятия.

Предпраздничные мероприятия прошли на территории Первомайского района, в скверах имени Максима Горького и на пересечении проспекта Дэн Сяопина и улицы Сыдыгалиева. Гости праздника активно участвовали в нём, подпевали и танцевали, а маленькие первомайцы получили новогодние подарки. С нетерпением ждут праздника и люди почтенного возраста. Сотрудники Бишкекского дома для пожилых и лиц ограниченными возможностями здоровья совместно с постояльцами интерната и волонтерами провели новогодний флешмоб с поздравлением любимого города.

Октябрьский акимиат также проводит мероприятия. В зале Кыргызской национальной филармонии имени Т. Сатылганова проведено мероприятие с организацией новогоднего представления для 1 тысячи детей из многодетных, малообеспеченных семей, дети участников и инвалидов ЧАЭС и детей с ограниченными возможностями здоровья. Гостей поздравил глава района Ренат Айтымбетов, пожелав всем крепкого здоровья, успехов в учёбе и счастливого детства. Всем вручены сладкие подарки. В средней школе № 88 для детей жилого массива "Көк-Жар" показано новогоднее представление с участием Деда Мороза и Снегурочки, все малыши получили подарки.

В Свердловском районе продолжаются новогодние мероприятия и хоровод. Возле кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А. Малдыбаева состоялся хоровод с концертной программой центра детского творчества. Хороводы водили более 200 ребятишек, которым были розданы подарки и сладости от Деда Мороза и Снегурочки. Новогодними мероприятиями будут охвачены все 5 МТУ района.

Сегодня, 26 декабря, в 17:00 часов для свердловчан будет организован новогодний хоровод возле здания муниципальной администрации с участием Деда Мороза, Снегурочки и сказочных персонажей, с раздачей подарков и сладостей.

Приглашаем всех желающих!


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URL: https://www.vb.kg/375763
Теги:
мэрия, Новый год, праздник, Бишкек
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