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Дональд Трамп разрушил мечту 7-летнего ребенка

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- Оксана Гут
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Соцсети раскритиковали президента США Дональда Трампа за то, что он "разрушил мечту семилетнего мальчика".

Дело в том, что в телефонном разговоре с ребенком в рамках рождественской акции Трамп узнав, что дозвонившемуся уже 7 лет, не смог скрыть удивление и озадачил его своим ответом.

- Ты еще веришь в Санта-Клауса? Вообще-то в семь лет уже не все верят, - произнес президент США, как передает BBC.

Что на это ответил мальчик, неизвестно.

Издание отмечает, что Дональд Трамп и его жена Мелания принимали участие в акции "NORAD отслеживает Санту", когда по различным медиаканалам, в соцсетях и на специальном сайте сообщается о вымышленном маршруте рождественского деда из Северного полюса.

В программе участвуют многочисленные волонтеры, принимающие звонки от детей со всей страны, часть звонков поступала и в Белый дом.

Традиция зародилась в Соединенных Штатах в 1955 году в результате ошибки, когда в рекламе торгового центра был дан неверный телефон. Вместо американского Деда Мороза дети дозванивались в центр Континентального командования воздушно-космической обороны (теперь эта организация носит название NORAD).

С тех пор военные включились в игру, подробно рассказывая детям о передвижениях Санта-Клауса. Позже присоединились добровольцы, в том числе разные знаменитости.


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URL: https://www.vb.kg/375765
Теги:
дети, Новый год, праздник, президент, США, Дональд Трамп
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