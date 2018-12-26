Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Акаева Ильяс Бекболотов

Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Аскара Акаева Ильяс Бекболотов. Об этом в Facebook сообщил его друг, исполнительный директор "Ассоциации выпускников российских (советских) вузов КР" Эсен Салиев.

Долгое время Ильяс боролся с тяжелой болезнью. Еще в марте его друзья бросали клич - Ильясу нужна помощь. Он оказался в реанимации Центра гематологии и онкологии. Был в коме, вышел из нее, нужна была кровь...

Ильясу Турсунбековичу было 46 лет.

Редакция VB.KG приносит соболезнования его родным, близким и друзьям.