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Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Акаева Ильяс Бекболотов

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- ВБ
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Ушел из жизни бывший пресс-секретарь Аскара Акаева Ильяс Бекболотов. Об этом в Facebook сообщил его друг, исполнительный директор "Ассоциации выпускников российских (советских) вузов КР" Эсен Салиев.

Долгое время Ильяс боролся с тяжелой болезнью. Еще в марте его друзья бросали клич - Ильясу нужна помощь. Он оказался в реанимации Центра гематологии и онкологии. Был в коме, вышел из нее, нужна была кровь...

Ильясу Турсунбековичу было 46 лет.

Редакция VB.KG приносит соболезнования его родным, близким и друзьям.


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URL: https://www.vb.kg/375772
Теги:
соболезнование, Кыргызстан
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