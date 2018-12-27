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Может, забрать деньги у депутатов и отдать их на покупку "Скорых"?

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- Оксана Гут
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На днях в Центре экстренной медицины Бишкека состоялась презентация Автоматизированной системы управления "Скорой". Как именно она будет работать и главное – решит ли проблему с опозданиями к пациентам, редакции VB.KG рассказал директор ЦЭМ Искендер Шаяхметов.

Если вкратце, то система позволит оптимизировать работу ЦЭМ, обеспечить стопроцентный контроль за поступающими вызовами и передвижением бригад скорой.

- Сегодня в среднем на прием вызовов уходит 6-7 минут. Звонок принимает диспетчер, перенаправляет старшему диспетчеру, тот делает анализ, кому передать. Если бригада на месте, то ее сразу отправляют по адресу, если нет, то дальше работает логист. И вызов передается тем, кто первый отзвонился, что свободен. Т.е. в порядке живой очереди. За это время могло накопиться 5-6 обращений, уходило драгоценное время. А новая система в автоматическом режиме выбирает ближайшую к пациенту машину, и уже через минуту, максимум все данные по вызову отображаются на смартфоне врача. Вызов также высвечивается на навигаторе у водителя, для него выбирается наиболее оптимальный маршрут, как лучше проехать без пробок до нуждающегося в помощи, - пояснил Шаяхметов.

Тем самым, отметил он, сократится время прибытия, ну и что тоже хорошо - будет сэкономлен бензин.

Также решится еще одна проблема, которая существенно "ворует" время неотложки - это поиск адресов.

– Жители новостроек элементарно не знают свой адрес. Когда вызывают скорую, говорят: "там киоск синий стоит около столба". Какой дом не знают, названия улиц не написаны, дома не пронумерованы. Автоматизированная система позволяет определять место звонка. Врач получает информацию, с какого района, дома и т.д. поступает вызов. Кроме того, если больной когда-то к нам обращался, он сохраняется в базе данных. Врач на смартфоне может увидеть его историю болезни, т.е., он уже приезжает подготовленным, - с большим энтузиазмом рассказывает Искендер Белекович.

И, конечно, искореняется человеческий фактор. В системе сохраняется вся информация, кто, куда ездил, отклонялся ли от маршрута. При этом четко определены временные рамки нахождения у пациента – не более 50 минут, если для задержки нет оснований.

- Это ужесточает работу наших сотрудников, ну, так скажем, дисциплинирует. Я очень благодарен им всем, что восприняли новшество с одобрением. Ведь у нас есть 60-70-летние сотрудники, у которых и мобильного телефона-то нет, но они ходили на обучение и осваивали новую систему, - подчеркнул глава ЦЭМ.

Пока автоматизированная система работает в пилотном режиме. В следующем году планируется оснастить машины "Скорой" кардиографами с функцией предварительной расшифровки с дистанционной передачей ЭКГ. Так, при необоснованных подозрениях на кардиологические заболевания второй - специализированной бригаде не потребуется зря приезжать к больному в чьей помощи он не нуждается.

Стоит отметить, что внедрение новой автоматизированной системы в ЦЭМ – это продуманная, но вынужденная мера. По-другому решить наболевший вопрос с неоперативностью "скорой помощи" не представляется возможным. И вот почему.

Согласно теоретически и практически доказанным нормам, чтобы обеспечить потребность населения в неотложной помощи, нужна одна машина (плюс бригада) на 10 тысяч человек.

К примеру, в Казахстане на 1,5 млн человек 160 машин скорой помощи и 150 бригад, 10 машин в резерве. В свое время в городе Фрунзе на 540 тысяч городских жителей приходилось 60 с лишним бригад, 10 из них педиатрических. Сегодня город вырос практически в 3 раза (в ЦСМ по Бишкеку на начало 2018 года было официально приписано 1 млн 35 тысяч человек, а по данным Нацстаткома КР, постоянное население столицы - 1 млн 2 тысячи человек, соответственно и финансирование идет на это число), а машин "Скорой" и сотрудников, наоборот, стало меньше.

Из 210 ставок врачей – 78 вакантны, из запланированных пяти детских бригад работает 4. Автопарк ЦЭМ состоит из 39 машин, а фактически работает 35-36. Практически в 4 раза меньше нормы. Ведь легко посчитать, что на город нужно как минимум 113 машин.

По грубым подсчетам ЦЭМ, на закупку как минимум 80-ти машин для "Скорой" класса А (транспортная бригада), Б (линейно-врачебная) и С (реанимобили) необходимо порядка 586 млн. сомов. Плюс 286 млн. на дополнительную заработную плату, не говоря уже о медикаментах и прочем. Это не подъемная сумма для мэрии Бишкека и министерства здравоохранения.

Напомним, с января по декабрь текущего года на парламент из бюджета было потрачено 745 млн 569 тысяч 16 сомов. Плюс 4 млн 977 тысяч сомов – средства специальных счетов – на них в основном были закуплены продукты питания.


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URL: https://www.vb.kg/375774
Теги:
бюджет, население, информационные технологии, Бишкек, Кыргызстан, медицина, Минздрав, мэрия, скорая помощь
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Комментарии
Манас
27.12.2018, 21:55

Может депутаты будут работать бесплатно во благо народа!? Депутаты в ЖК все бизнесмены, богатые люди. КТО ЗА?

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