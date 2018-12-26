"Бакай Банк" подарил своему клиенту 700 тысяч сомов на Новый год

В торгово-развлекательном центре "Азия Молл", вчера 25 декабря, состоялась торжественная церемония награждения победителей финального этапа акции "Год подарков" от "Бакай Банка". Для участия в ней специально прибыл из России заместитель отдела развития банков СНГ Системы "Золотая Корона - Денежные переводы Илья Венгер. От лица руководства "Бакай Банка" выступил заместитель председателя правления Руслан Кагиров. Они поздравили всех победителей этапа акции "Год подарков" и вручили им памятные призы.

"Большое спасибо всем участникам акции "Год подарков", насколько знаю их около 200 тысяч на всей территории Кыргызстана. Спасибо, что выбрали международную систему денежных переводов "Золотая Корона" и "Бакай Банк". От всей души поздравляю всех победителей, пусть в ваших домах будет мир и благополучие. Пусть наступающий 2019 год будет счастливым для всех вас!", - отметил Илья Венгер.

"Эту акцию мы проводили совместно с нашими партнерами "Золотая корона". Акция проводилась в поддержку наших сограждан, которые находятся сейчас за пределами Кыргызстана, которые отправляют своим родным и близким денежные переводы сюда, которые отправляют денежные переводы отсюда. Спасибо дорогие клиенты за участие! Очень символично, что окончание акции выпало к Новому году и к 20-летию нашего банка. Поздравляем всех с наступающим и желаем всего самого наилучшего!", - отметил Руслан Кагиров.

Главный победитель и обладатель 700 000 сомов Сайпилло Давранов выразил большую признательность "Бакай Банку" за неожиданный подарок к Новому году. "Пока еще не придумал, что буду делать с выигрышем. Но уверен, что потратим на что-нибудь хорошее. Желаю всем удачи и успехов, и "Бакай Банку" и всем вашим клиентам. Участвуйте в других акциях "Бакай Банка!", - отметил Сайпилло Давранов.

Другая победительница Сабира Турумбекова также поблагодарила "Бакай Банка" за отличный приз. "Я переводила в Россию деньги в основном в рублях, и совсем не ожидала, что выиграю этот приз. Вот так получилось. Спасибо "Бакай Банку" за такие призы и подарки.

Все участники конкурса выразили большую благодарность организаторам акции за внимание и подарки, а также пожелали "Бакай Банку" дальнейшего процветания и успехов.

Напомним, ОАО "Бакай Банк" и система денежных переводов "Золотая Корона" с 1 марта 2018-го проводили акцию "Год подарков". Принять участие в борьбе за главный приз в 700 000 сомов могли лица, достигшие 18 лет. Для участия необходимо было отправлять или принимать денежные средства по системе "Золотая Корона" в филиалах и сберегательных кассах "Бакай Банка" в любом регионе республики до 15 декабря.

Кроме главного приза разыгрывались промежуточные призы: холодильник, стиральная машина, телевизор, ноутбук, пылесос, микроволновая печь, смартфон, чайник, утюг, power bank, фильтр для питьевой воды, настенные часы.

Информация о главном и промежуточных победителях акции и их фото будут размещены на веб-сайте банка www.bakaibank.kg. Банк сообщает победителям о результатах акции и дате церемонии награждения в течение 10 дней с момента определения победителя. Ознакомиться подробнее с условиями акции можно на официальном сайте, либо обратившись непосредственно в офисы банка или колл-центр 6111.

Система денежных переводов "Золотая Корона" - возможность осуществления мгновенных денежных переводов в Россию, страны СНГ и Дальнего зарубежья быстро, выгодно и без открытия счета.

ОАО "Бакай Банк" уже 20 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 76 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.