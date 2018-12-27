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Каким быть памятнику Бишкек Баатыру?

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- ВБ
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На конкурс по разработке проекта памятника Бишкек Баатыру поступило 18 заявок. Согласно распоряжения мэрии Бишкека "Об установке памятника Бишкек Баатыру", функция организатора конкурса возложена на МП "Бишкекглавархитектура".

Предприятием были определены критерии, подготовлены и утверждены программа и условия конкурса.

Целью проведения конкурса являлся выбор из предложенных вариантов лучшего, наиболее полно отвечающего конкурсным критериям. При создании образа памятника необходимо было добиться сомасштабности, монументальности и композиционного единства создаваемого памятника и окружающего контекста.

1 тур открытого конкурса на разработку лучшего архитектурно-художественного эскизного проекта памятника, Бишкек Баатыру проводился с 24 сентября по 24 декабря 2018 года.

Выставка конкурсных проектов начала свою работу с 25 декабря и продолжится по 18 января 2019 года в зале заседаний МП "Бишкекглавархитектура" по адресу: г. Бишкек ул. Чокморова №185

Заседание жюри и подведение итогов 1 тура, согласно условий конкурса, состоится 21 января 2019 года.


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URL: https://www.vb.kg/375783
Теги:
конкурс, памятник, Бишкек Баатыр, мэрия
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Комментарии
Абрек
27.12.2018, 11:13

Если выставляете эскизы проектов, написали бы сразу о Бишкек батыре, кто он, кем был. Уверен, многие не знают о нем. И исходя из его образа, провели бы голосование, совпадает ли проект или нет. 

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