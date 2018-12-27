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В Жайылском районе проведены рейдовые мероприятия "Подросток"

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- ВБ
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В связи подготовкой и проведением новогодних праздников по инициативе ОВД Жайылского района территории Жайылского района и г. Кара-Балта проводились рейдовые мероприятия под кодовым наименованием "Подросток", "Подросток ночь".

Данные мероприятия проводятся согласно Закона Кыргызской Кыргызской Республики за №185-2015 г. "О мерах по предупреждению, причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому и

нравственному развитию".

Где по итогам рейдового мероприятия инспекторами по делам несовершеннолетних Службы общественной безопасности ОВД Жайылского района были проверены места пребывания несовершеннолетних лиц, а именно компьютерные клубы, кафе, парки, скверы.

Всего в ходе мероприятия выявлено 15 детей в ночное время без сопровождения родителей (лиц их заменяющих). Все подростки были доставлены в кабинет ИДН РОВД, в целях предупредительно-профилактических мер преступности и правонарушений среди несовершеннолетних, а также недопущения правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних в ночное время (с 22:00 до 24:00 часов). Как с родителями, так и с подростками были проведены профилактические беседы, где они предупреждены. В настоящее время направляются материалы в Комиссию по делам детей для решения согласно статьи 65 пр.1 (Несоблюдение требований к обеспечению мер по предупреждению причинения вреда здоровью детей и их развитию) КоАО

Кыргызской Республики.

Выявлена одна неблагополучная семья, где дети находятся в трудных жизненных ситуациях, материал направлен в отдел по поддержке семьи и детей районного управление социального развития для решения.

Также ИДН СОБ РОВД в общеобразовательных учреждениях района и города проводятся профилактические беседы, лекции в преддверии Новогодних праздников по недопущению среди несовершеннолетних правонарушений и преступлений.


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URL: https://www.vb.kg/375785
Теги:
ГУВД, несовершеннолетние, рейд, Чуйская область
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