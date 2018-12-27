Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.25 - 79.95

Подарки депутатов БГК на 800 тысяч сомов нашли своих адресатов

202  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Накануне в Национальной Филармонии им. Т. Сатылганова состоялась новогодняя ёлка Бишкекского городского кенеша.

Как сообщает VB.KG пресс-служба БГК, новогоднее красочное представление было организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на мероприятие были приглашены около 1000 ребят. В том числе из реабилитационных центров "Оберег" и "Умут шамы", ассоциации родителей детей инвалидов, общественных фондов "Рука в руке", "Друзья Кыргызстана" и детей с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательной системы, умственного развития из специализированных детских садов.

В конце праздничной программы маленькие гости получили новогодние подарки.

Те самые, на которые 11 декабря Управлением социального развития мэрии был объявлен тендер общей стоимостью 800 тысяч сомов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375791
Теги:
Бишкекский горкенеш, дети, концерт, Новый год, праздник, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  