Подарки депутатов БГК на 800 тысяч сомов нашли своих адресатов

Накануне в Национальной Филармонии им. Т. Сатылганова состоялась новогодняя ёлка Бишкекского городского кенеша.

Как сообщает VB.KG пресс-служба БГК, новогоднее красочное представление было организовано для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Всего на мероприятие были приглашены около 1000 ребят. В том числе из реабилитационных центров "Оберег" и "Умут шамы", ассоциации родителей детей инвалидов, общественных фондов "Рука в руке", "Друзья Кыргызстана" и детей с нарушениями речи, зрения, опорно-двигательной системы, умственного развития из специализированных детских садов.

В конце праздничной программы маленькие гости получили новогодние подарки.

Те самые, на которые 11 декабря Управлением социального развития мэрии был объявлен тендер общей стоимостью 800 тысяч сомов.