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Так что дешевле - Каракол или Куршевель?

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- Виктория Григоренко
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"Чем ехать в Каракол, дешевле съездить в Австрию или Куршевель. Спросите туристов, где стоимость ниже", - заявил депутат ЖК Алмамбет Шыкмаматов на заседании тематического круглого стола. К сожалению, никто из присутствующих не уточнил, откуда у парламентария такие познания о стоимости отдыха во французском Куршевеле. Но, это уже другая история. Мы же решили выяснить, действительно ли европейский зимний отдых дешевле аналогичного в Кыргызстане.

Как выяснилось, разница между ценами действительно незначительна.

Так, согласно туристическим онлайн гидам, за качественным горнолыжным отдыхом нужно ехать в Австрию, Швейцарию, Францию - "страны гарантированно не обманут ожиданий самых взыскательных гостей".

"Лыжное сафари, трассы разной сложности, термальные источники, превосходно оборудованные трассы, сервис на высшем уровне", - уверяет принимающая сторона.

При этом 7-дневный тур, включающий в себя билеты на катание, прокат лыж, частный урок с инструктором, еду и напитки, обойдется отдыхающим в 590 евро или 47 тысяч 200 сомов.

Отправившемуся покататься в Альпы предложат комфортные трансферы, проверенные отели. Отдых в Италии за 8 дней будет стоит от 35 500 тысяч сомов, во Франции – от 47 тысяч сомов в пересчете на наши деньги.

А вот упомянутый Шыкмаматовым в качестве примера Куршавель обойдется отдыхающим примерно в 63 тысячи сомов за неделю или около 7,5 тысяч сомов в сутки.

Не отстают от Европы и российские горнолыжные курорты в Сочи. Так, стоимость отдыха в Красной Поляне варьируется от 2 до 8 тысяч сомов в сутки. При этом принимающая сторона обещает сервис на твердую пятерку.

За горнолыжный тур в страны СНГ и Прибалтики туристам придется раскошелится от 71 до 350 долларов за неделю. Причем жилье на двоих варьируется в пределах 20-35 долларов в сутки или 1400 -2500 тысяч сомов.

В родном Кыргызстане такой же отдых отдых, например, на горнолыжных курортах Каракола за 7 дней обойдется в среднем в 260-300 долларов без снаряжения и инструктора. Услуги последнего в сутки на двоих катающихся стоят 85 долларов. Плюс 12-15 долларов с человека придется заплатить еще и за снаряжение. То есть, за неделю "эконом" катания у себя на родине придется раскошелится в пределах 1000 долларов или 70 тысяч сомов. А вот номер "люкс", инструктор и экипировка за неделю отдыха и вовсе будет стоит кыргызстанцу около 2 тысяч долларов или 140 тысяч сомов!

То есть, почти в половину больше, чем в хорошо оборудованных Альпах. Поэтому, многие туристы ограничиваются либо дневным, либо суточным отдыхом. В этом случае несколько часов катания по склонам Чуйской долины будет стоит от 800-1500 сомов для взрослых без инструктора и снаряжения и 700-1000 для детей.

При всем при этом, по словам президента Ассоциации туризма "Шелковый путь" Владимира Комиссарова, наши "горнолыжки" всегда загружены посетителями, а в субботу и воскресенье и вовсе перегружены.

- В основном это местные граждане. Понятно, что из Европы к нам кататься никто не поедет. Наши рынки - Казахстан, Китай, частично Россия. Но чтобы серьезно привлечь туристов из РФ, РК и КНР, нужна инфраструктура, но курортов такого уровня у нас еще пока нет. Хотя это не мешает полноценному прохождению сезона. В том же дорогостоящем Чон-Курчаке и то бывают очереди. Если цены действительно недешевые, почему люди в таком количестве едут на них? Почему они не едут в Куршавель, Альпы, а сидят здесь? – задался в беседе с VB.KG вопросом Комиссаров.

Конечно, наши курорты сильно отличаются по уровню безопасности, считает президент Ассоциации.

- Во-первых, у нас нет никаких норм, есть лишь разговоры и проекты по этому поводу. Хотя должны быть техрегламенты на проектирование, строительство и эксплуатацию горнолыжных подъемных устройств. Тем более, что последние – механизмы повышенной опасности. Об этом говорят у нас года три подряд как минимум, но сезон наступил, а результатов как не было, так и нет. Снова строят какие-то планы, что надо сделать в этом сезоне, - сетует Комиссаров.

Однако помимо техрегламентов есть еще безопасность, нагруженность склонов, наличие спасательных формирований, которые помогут проводить не просто спасательные работы, а эвакуировать людей с зависших подъемников с высоты 15-20 метров зимой в мороз, напомнил президент Ассоциации.

- И в этом плане система безопасности у нас очень слабая. Более того, механизмы, которые у нас работают, были выброшены в Европе. Наши туда поехали и бесплатно их забрали. В любом случае это старье. В любом случае, поезда в Европу, в Альпы - это не только оговоренные в турах суммы, но и дополнительные расходы, авиабилеты, визы. Т.е., дополнительные расходы. И если наши граждане могут съездить на отечественные горнолыжные базы на день, на двое суток, в Европу так не "мотнешься", - заключил Владимир Комиссаров.


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URL: https://www.vb.kg/375793
Теги:
Европа, Казахстан, Каракол, Россия, туризм, горнолыжный спорт, Кыргызстан, Туристический сезон, Отдых, Куршевель
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