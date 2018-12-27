Во время обыска в "Акнете" было найдено оружие

Относительно заявления одного из руководителей интернет-провайдера ОсОО "Акнет", опубликованного на информационном портале "24.kg" от 27.12.2018 года, в котором говорится, что "Заявление главы ГСБЭП - Бакира Таирова о том, что бухгалтерия компании "Акнет" препятствует следствию, не соответствует действительности",ГСБЭП при ПКР с недоумением воспринимает данный факт со стороны руководства указанного интернет-провайдера.

Представители указанного ОсОО должны быть заинтересованы в установлении истины по данному делу и всячески оказывать полное содействие расследованию.

Однако вместо реального демонтажа коррупционных схем внутри своей организации и сотрудничества с ГСБЭП в данном направлении, руководство ОсОО "Акнет" ставит общественность в заблуждение, публикуя не имеющую ничего общего с действительным состоянием дел информацию, которую нельзя назвать никак иначе, как необоснованным оправданием, которое никоим образом не прибавляет авторитет перед населением и пользователями указанной фирмы.

Хотелось отметить, что во время проведения санкционированных судом обысков, со стороны представителей ОсОО "Акнет" был оказан категорический отказ в сотрудничестве с органами ГСБЭП, а также исходили различные провокационные действия, такие как: сообщение о якобы рейдерском захвате компании во время онлайн-вещания, проблемы с предоставлением услуг абонентам ОсОО "Акнет" со ссылкой на незаконное и политический мотивированное вмешательство органов ГСБЭП, и не предоставление всех необходимых документов и программ компании (уничтожение "программы 1С", на основании чего комиссионно составлен Акт) с ссылкой на различные обстоятельства, например такие как – одновременная болезнь всех сотрудников бухгалтерии (что было также зафиксировано Актами о воспрепятствовании доступа должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица).

Также хотелось отметить, что сотрудниками ГСБЭП проводились санкционированные судом обыски в служебных помещениях указанного ОсОО, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 ч.1 (по факту злоупотребления полномочиями коммерческих и иных организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики в ходе которых были обнаружены и изъяты необходимые для следствия документы (не в полной мере), наличные денежные средства, огнестрельное оружие и боеприпасы (согласно заключению судебно-баллистической экспертизы обнаруженные патроны в количестве 157 штук являются боевыми припасами-патронами предназначенными для стрельбы в боевом нарезном оружии, пистолетах Макарова ("ПМ") и автоматических пистолетах Стечкина ("АПС").

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела.

В связи с этим, просим абонентов ОсОО "Акнет" и граждан республики не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные. В случае возникновения проблем с интернет соединением и телевещанием рекомендуем обращаться непосредственно к интернет-провайдеру ОсОО "Акнет".

Также сообщаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, влекут уголовную ответственность.

Пресс-служба Финпола КР.