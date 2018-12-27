Погода
$ 69.80 - 69.91
€ 79.25 - 79.95

Во время обыска в "Акнете" было найдено оружие

777  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Относительно заявления одного из руководителей интернет-провайдера ОсОО "Акнет", опубликованного на информационном портале "24.kg" от 27.12.2018 года, в котором говорится, что "Заявление главы ГСБЭП - Бакира Таирова о том, что бухгалтерия компании "Акнет" препятствует следствию, не соответствует действительности",ГСБЭП при ПКР с недоумением воспринимает данный факт со стороны руководства указанного интернет-провайдера.

Представители указанного ОсОО должны быть заинтересованы в установлении истины по данному делу и всячески оказывать полное содействие расследованию.

Однако вместо реального демонтажа коррупционных схем внутри своей организации и сотрудничества с ГСБЭП в данном направлении, руководство ОсОО "Акнет" ставит общественность в заблуждение, публикуя не имеющую ничего общего с действительным состоянием дел информацию, которую нельзя назвать никак иначе, как необоснованным оправданием, которое никоим образом не прибавляет авторитет перед населением и пользователями указанной фирмы.

Хотелось отметить, что во время проведения санкционированных судом обысков, со стороны представителей ОсОО "Акнет" был оказан категорический отказ в сотрудничестве с органами ГСБЭП, а также исходили различные провокационные действия, такие как: сообщение о якобы рейдерском захвате компании во время онлайн-вещания, проблемы с предоставлением услуг абонентам ОсОО "Акнет" со ссылкой на незаконное и политический мотивированное вмешательство органов ГСБЭП, и не предоставление всех необходимых документов и программ компании (уничтожение "программы 1С", на основании чего комиссионно составлен Акт) с ссылкой на различные обстоятельства, например такие как – одновременная болезнь всех сотрудников бухгалтерии (что было также зафиксировано Актами о воспрепятствовании доступа должностных лиц налогового органа, проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение проверяемого лица).

Также хотелось отметить, что сотрудниками ГСБЭП проводились санкционированные судом обыски в служебных помещениях указанного ОсОО, в рамках ранее возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 221 ч.1 (по факту злоупотребления полномочиями коммерческих и иных организаций) Уголовного кодекса Кыргызской Республики в ходе которых были обнаружены и изъяты необходимые для следствия документы (не в полной мере), наличные денежные средства, огнестрельное оружие и боеприпасы (согласно заключению судебно-баллистической экспертизы обнаруженные патроны в количестве 157 штук являются боевыми припасами-патронами предназначенными для стрельбы в боевом нарезном оружии, пистолетах Макарова ("ПМ") и автоматических пистолетах Стечкина ("АПС").

В настоящее время ведутся все необходимые следственные действия, направленные на полное, всестороннее и объективное расследование уголовного дела.

В связи с этим, просим абонентов ОсОО "Акнет" и граждан республики не поддаваться на провокационную информацию и недостоверные данные. В случае возникновения проблем с интернет соединением и телевещанием рекомендуем обращаться непосредственно к интернет-провайдеру ОсОО "Акнет".

Также сообщаем, что распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство или подрывающих репутацию, влекут уголовную ответственность.

Пресс-служба Финпола КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/375796
Теги:
обыск, оружие, Кыргызстан, Акнет
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  