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Мужчина, выпив с друзьями, решил пострелять и чуть не убил жену

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- Оксана Гут
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В селе Ивановка Ысык-Атинского района мужчина, после распития спиртных напитков с друзьями, решил пострелять из оружия и попал в собственную жену. Выстрел пришелся в грудную клетку. К счастью, она жива, но находится в больнице. Об этом VB.KG сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, происшествие случилось 25 декабря примерно в 23.25. Действия мужчины расценили как хулиганство. Так как, по предварительной версии, он ранил жену ненамеренно.

Пока неизвестно, из чего именно был произведен выстрел - оружие успели спрятать. Однако, на месте происшествия была найдена гильза 16 калибра. Возможно, оружие было охотничьим.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ст. 234 "Хулиганство" УК КР. Стрелявший задержан и водворен в ИВС. Расследованием занимается ОВД Ысык-Атинского района.


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URL: https://www.vb.kg/375798
Теги:
алкоголь, оружие, ранение, хулиганство, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, следствие, уголовное дело, ИВС
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