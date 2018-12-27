Посольство Германии игнорирует ребенка с золотым сертификатом

Здравствуйте! Я по поводу немецкого посольства. У нас с моим сыном следующая ситуация. Ребенок окончил школу с золотой медалью и ОРТ с золотым сертификатом, немецкий язык поставлен на уровне "с". На визу подавали.

Собеседование прошло 13.08, с тех пор не заканчиваются мытарства. Учеба началась 10.09, а мы до сих пор не получили визу. Зная, что будем учится в ФРГ, здесь мы не стали занимать бюджетные места в вузах.

Нет ни отказа, ни положительного ответа, на наши звони трубку не поднимают. Приходим в посольство, отвечают "только звонить". Мы опоздали, но надеялись подать документы на весенний семестр - в январе принимают документы. И опять не успеваем. Что делать? Мы совсем извелись...

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