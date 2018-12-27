В парламенте рожают "мертвые", никому не нужные инициативы

Депутат Карамат Орозова, к слову сказать, находящаяся в комитете по международным делам, обороне и безопасности, выступила с неоднозначной социальной инициативой по созданию госоргана, который будет заниматься вопросами семьи, детей и гендерного равенства. Об этом она заявила сегодня на заседании ЖК.

Объясняет свое предложение Орозова тем, что нужно повысить ответственность родителей.

- Они сейчас не то что не готовы платить алименты, но порой отказываются от собственных детей, когда дело касается алиментов, - подчеркнула нардеп.

При этом, на данный момент в республике вопросами несовершеннолетних и их благополучием занимается по меньшей мере четыре ведомства: министерство социального развития, министерство образования, частично министерство здравоохранения и правоохранительные органы. Причем, судя по всему новый госорган также ляжет на плечи налогоплательщиков и республиканского бюджета. Вот только будет ли он эффективен, сказать трудно.

Примечательно, что Орозова, предложившая создать очередную госструктуру, в мае 2010 года была исполняющим обязанности директора государственного агентства социального обеспечения при Правительстве КР. Поэтому, ее объективность и незаинтересованность в данном предложении вызывает некоторые вопросы.

Назвали не резонным и малоэффективным подобное предложение парламентария и специалисты по проблемам детей. Так по словам независимого эксперта по образованию Галины Васильевой, у нас практически стало традицией создавать новые структуры при объявлении года ребенка, женщины, молодежи.

- Особенно ярко это проявлялось во времена правления Аскара Акаева. Как только объявлялся "Год здоровья" моментально создавались госструктуры в области здравоохранения, "Год молодежи" - создана комиссия по делам молодежи и т.д. Но опыт показал, что они не смогли решить те проблемы под которые их открывали, и потихоньку канули в небытие. Поэтому, создавать такие ведомства в период дефицита нормальных кадров и бюджета нецелесообразно и неразумно, - пояснила VB.KG Васильева.

Конечно, то же минсоцразвитие работает плохо, в этом эксперт убедилась на собственном опыте.

- Я часто вижу на одном из центральных улиц мать с двумя детьми, которая просит милостыню на морозе. Я позвонила в один из Центров помощи детям и оставила заявку, чтобы они выяснили, что случилось женщиной и как ей можно помочь. Но они мне сказали, что уже неоднократно запрашивали относительно нее в отделе поддержки семьи и детей (ОПСД) Минсоцразвития, но там их запросы попросту игнорируют. Тем более, что на том участке идет разделение районов и они постоянно перекидывают ее друг на друга. Вот вам яркий пример, что эффективности данного ведомства. В итоге несчастная женщина продолжает с двумя детьми сидеть на холоде с протянутой рукой, - сетует Галина Вячеславовна.

А все потому, уверена эксперт, что у министерств и отделов нет прозрачной отчетности конечного результата работы.

- Они лишь отчитываются по поступающим к ним звонкам, а вот сколько в действительности ими решено проблем никто не знает. Чтобы искоренить существующую тенденцию, необходимо трансформировать работу самого Минсоцразвития. Например, можно делать какие-то мониторинговые вещи, создание тех же центров для женщин и детей, которые подверглись насилию. Пусть лучше их открывают с привлечением хороших специалистов, психологов. юристов, которые бы помогали тем, кто в них нуждается. Разобрать надо и с тем, почему не работает как положено у нас в стране телефон доверия. По всему миру да, а у нас- нет. Если же какие-то модели буксуют, заменяют их новыми эффективными. Создавать же дублирующие госорганы по меньшей мере нерентабельно. Ведь для этого потребуется финансирование, внесение изменений в законодательство, дополнительное финансирование. Лучше уж на базе соцразвития открыть еще один отдел, чем создавать ненужные ведомства. По крайней мере это не будет так ощутимо бить по карману налогоплательщиков, - подчеркнула Васильева.