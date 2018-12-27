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Кто обслужит паломников в Мекку? Муфтият объявил конкурс среди авиакомпаний

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- Бакыт Стамов
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ДУМК КР объявил конкурс среди авиакомпаний Кыргызстана и Саудовской Аравии на обслуживание отечественных паломников в Мекку на период хаджа. Об этом редакции VB.KG сообщили в муфтияте.

По данным ведомства, документы на конкурс авиакомпании смогут подать с 28 декабря этого года по 28 января следующего года.

- Будет создана комиссия, куда войдут представители муфтията, госорганов и гражданского сектора, которая и определит в конечном итоге победителя среди авиакомпаний. Предпочтение, разумеется, будет отдано той авиакомпании, которая предложит более оптимальные цены и условия, - пояснил представитель ДУМК.

Отметим, хадж в 2019 году начнется в июле месяце. Министерство хаджа Королевства Саудовской Аравии выделило Кыргызстану 5485 квот на паломничество.


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URL: https://www.vb.kg/375810
Теги:
авиация, паломничество, Саудовская Аравия, хадж, Кыргызстан, муфтият
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