Кто обслужит паломников в Мекку? Муфтият объявил конкурс среди авиакомпаний

ДУМК КР объявил конкурс среди авиакомпаний Кыргызстана и Саудовской Аравии на обслуживание отечественных паломников в Мекку на период хаджа. Об этом редакции VB.KG сообщили в муфтияте.

По данным ведомства, документы на конкурс авиакомпании смогут подать с 28 декабря этого года по 28 января следующего года.

- Будет создана комиссия, куда войдут представители муфтията, госорганов и гражданского сектора, которая и определит в конечном итоге победителя среди авиакомпаний. Предпочтение, разумеется, будет отдано той авиакомпании, которая предложит более оптимальные цены и условия, - пояснил представитель ДУМК.

Отметим, хадж в 2019 году начнется в июле месяце. Министерство хаджа Королевства Саудовской Аравии выделило Кыргызстану 5485 квот на паломничество.