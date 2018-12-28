Смогут ли Атамбаев и Жээнбеков помириться перед Новым годом?

Читательница VB.KG Асылкан попросила нашу редакцию опубликовать ее обращение к Атамбаеву и Жээнбекову с призывом помириться.

"Атамбаев и Жээнбеков должны поговорить друг с другом и обговорить, как они должны общаться, какие ошибки сделали в жизни, простить друг-друга и постараться все исправить. Люди сейчас в тревоге, что будет в новом году, только вдвоём они должны дать ответ народу, и каждый из них заниматься своим делом для блага народа.

Люди желают мира и добра, и люди устали.

И пусть перестанет окружение президента интриги устраивать, и депутаты тоже. Народ уже видел такие интриги много лет. Не надо разделяться, надо вместе идти вперёд к лучшей жизни", - это лишь небольшой эпизод из обращения нашей читательницы.

Что по этому поводу думают политики Кыргызстана, которые знают обоих президентов?

Феликс Кулов в беседе с VB.KG подчеркнул, что Сооронбай Шарипович с Алмазбеком Шаршеновичем не ссорился.

- Грубо говоря, это "экс" наезжает, причем необоснованно, оскорбляет нынешнего. Называет его предателем. Применяет недопустимые выражения. Так что я не знаю, о каком примирении может идти речь. Я понимаю, если бы это были политические разногласия, тогда ради интересов страны возможны были бы переговоры и консолидация. Но когда идут оскорбления, уж точно не тот, кого оскорбляют, должен идти на примирение. Не вижу для этого никаких предпосылок, - считает Феликс Шаршенбаевич.

Он также добавил, что Атамбаев должен принести извинения Жээнбекову, а тот посмотреть, как их принесли, стоит ли их принимать. Но это уже другая тема. При этом, считает Кулов, в этой ситуации действующий президент ведет себя очень благородно, интеллигентно и культурно.

Что по этому поводу думают наши уважаемые читатели? Нужно ли президентам помириться? И нужно ли Сооронбаю Жээнбекову принимать извинения (если такие будут) Алмазбека Атамбаева? Примите участие в нашем опросе: