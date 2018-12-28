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Смогут ли Атамбаев и Жээнбеков помириться перед Новым годом?

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- Мария Озмитель
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Читательница VB.KG Асылкан попросила нашу редакцию опубликовать ее обращение к Атамбаеву и Жээнбекову с призывом помириться.

"Атамбаев и Жээнбеков должны поговорить друг с другом и обговорить, как они должны общаться, какие ошибки сделали в жизни, простить друг-друга и постараться все исправить. Люди сейчас в тревоге, что будет в новом году, только вдвоём они должны дать ответ народу, и каждый из них заниматься своим делом для блага народа.

Люди желают мира и добра, и люди устали.

И пусть перестанет окружение президента интриги устраивать, и депутаты тоже. Народ уже видел такие интриги много лет. Не надо разделяться, надо вместе идти вперёд к лучшей жизни", - это лишь небольшой эпизод из обращения нашей читательницы.

Что по этому поводу думают политики Кыргызстана, которые знают обоих президентов?

Феликс Кулов в беседе с VB.KG подчеркнул, что Сооронбай Шарипович с Алмазбеком Шаршеновичем не ссорился.

- Грубо говоря, это "экс" наезжает, причем необоснованно, оскорбляет нынешнего. Называет его предателем. Применяет недопустимые выражения. Так что я не знаю, о каком примирении может идти речь. Я понимаю, если бы это были политические разногласия, тогда ради интересов страны возможны были бы переговоры и консолидация. Но когда идут оскорбления, уж точно не тот, кого оскорбляют, должен идти на примирение. Не вижу для этого никаких предпосылок, - считает Феликс Шаршенбаевич.

Он также добавил, что Атамбаев должен принести извинения Жээнбекову, а тот посмотреть, как их принесли, стоит ли их принимать. Но это уже другая тема. При этом, считает Кулов, в этой ситуации действующий президент ведет себя очень благородно, интеллигентно и культурно.

Что по этому поводу думают наши уважаемые читатели? Нужно ли президентам помириться? И нужно ли Сооронбаю Жээнбекову принимать извинения (если такие будут) Алмазбека Атамбаева? Примите участие в нашем опросе:


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URL: https://www.vb.kg/375811
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков, Новый год, праздник, президент, конфликт, Кыргызстан, политика, экс-президент
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Комментарии
Нури
28.12.2018, 12:21

Атамбаев: Вор должен сидеть в тюрьме)))

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сАГЫНБЕК
28.12.2018, 12:25

АТАМБАЕВ ДОЛЖЕН СИДЕТЬ В ТЮРЬМЕ!

Несмотря на отчаянные усилия Атамбаева, он даже не смог собрать и 40 членов на объявленную им партконференцию в Бишкеке - столице Кыргызстана с десятками тысяч партийцев. Мы требуем от настоящего состава Политсовета СДПК, а не от липовой группировки Атамбаева, срочного созыва съезда. Понятно, что только съезд партии может разрешить все накопившиеся вопросы. Пусть Атамбаев на съезде ответит на все вопросы наших товарищей и сможет доказать, что он остается председателем СДПК

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