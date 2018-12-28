Россия заинтересована в стабильном, уверенно развивающемся Кыргызстане

Посол РФ в КР Андрей Крутько обратился с поздравлением накануне Нового 2019 года.

Уважаемые кыргызстанцы,

Уважаемые российские соотечественники,

Уважаемые граждане России!

Примите мои самые добрые и искренние поздравления с наступающим Новым годом!

Уходящий 2018 год был наполнен важными в жизни наших стран и народов событиями – состоялись выборы Президента Российской Федерации, самое активное участие в которых приняли жители Кыргызской Республики – граждане России. Кыргызстан с успехом провел третьи Всемирные игры кочевников, мы вместе с вами торжественно отметили 90-летие со дня рождения Великого Чингиза Айтматова.

Участие Кыргызстана в Евразийском экономическом союзе дает ощутимые для республики позитивные результаты, которые отразились как на росте экономических показателей государства, так и на благосостоянии граждан Кыргызской Республики.

Россия, поддерживая с Кыргызстаном отношения стратегического партнерства и союзничества, продолжает оказывать стране всестороннюю помощь. В канун наступления зимнего периода вновь обеспечены беспошлинные поставки российских нефтепродуктов. Российская Федерация активно участвует в реализации донорских программ по линии ООН, объемы которых исчисляются сотнями миллионов долларов. В их числе международные проекты по поддержке 100 тысяч малоимущих семей, по улучшению продовольственной безопасности, усилению мер социальной защиты уязвимого населения.

Мы заинтересованы в стабильном, уверенно развивающемся Кыргызстане.

Убежден в том, что наступающий 2019 год принесет Кыргызской Республике процветание и стабильность, а гостеприимная земля Кыргызстана станет открытием для тысяч туристов, желающих вновь и вновь впитать красоту небесных гор и сияния прекрасного Иссык-Куля.

Пользуясь случаем хочу пожелать вам мира, добра, крепкого здоровья, детских улыбок и благополучия в семьях.

С новым годом, с Новым счастьем!

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ И ПОЛНОМОЧНЫЙ ПОСОЛ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

А.А. КРУТЬКО