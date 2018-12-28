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Сотрудник ЖКХ на мусороуборочной машине сбил насмерть мужчину

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- Оксана Гут
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27 декабря примерно в 15.20 часов в селе Люксембург Ысык-Атинского района по улице Энгельса водитель 1992 г.р. на автомашине ЗИЛ-130 совершил автонаезд на пешехода. В результате мужчина 1961 г.р. погиб на месте. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД Чуйской области.

Как отмечают в ведомстве, грузовик принадлежит органу местного самоуправления, сам водитель – сотрудник ЖКХ. Он занимался вывозом мусора и, сдавая назад, не заметил человека.

По факту автонаезда Ысык-Атинским РОВД ведутся следственные мероприятия. Машина водворена на штрафстоянку. По поводу задержания водителя информации нет.

Фото иллюстративное


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URL: https://www.vb.kg/375819
Теги:
ДТП, мусор, погибшие, Чуйская область, Ысык-Атинский район, Кыргызстан, ГУОБДД, автонаезд, следствие
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