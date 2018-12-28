Мурата Суталинова обвинили в симуляции тяжелой болезни

"В 2016 году я сидел в колонии №47 вместе с Муратом Суталиновым несколько месяцев. Он курил не только простые сигареты, пил водку, ел всякую всячину, толкал штангу под 100 килограмм. Летом 2016 года он был здоров как бык". Об этом написал на своей странице в Facebook гражданский активист Мелис Аспеков.

- На мой вопрос о том, что у него нет одной почки, он ехидно ухмыльнулся... На второй о том, как Суталинов смог так похудеть, что все подумали, что он скоро умрёт, он ответил, что для чекиста это раз плюнуть. Далее он сказал, что скоро выйдет по болезни, косить он умеет здорово. На третий вопрос, сможете ли поставить "лям" баксов для свободы? Он ответил - без проблем, одним звонком. Думаю, у него есть обе почки, - считает Аспеков.

По мнению активиста, Суталинов сделан из того же коррумпированного теста, как и другие ему подобные.

- Очень хитрый тип. Конечно, за его миллионы он купит многих. Поэтому предлагаю создать комиссию из надёжных людей. Конечно, за этот пост меня будут осуждать люди, которые не знают его, будут критиковать, но я должен сказать правду, - подчеркнул Мелис Аспеков.

Стоит отметить, что в начале июня 2015 года в отношении сопредседателя партии "Мекенчил" Мелиса Аспекова было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Суд осудил его на пять лет. В 2016 году он, действительно, отбывал наказание в колонии усиленного режима № 47, а затем был переведен в колонию-поселение.

Примечательно, что и Марат Суталинов также отбывает наказание в ИК №47. А информацию о том, что из-за опухоли экс-главе ГКНБ удалили правую почку, впервые озвучил 7 июня 2012 года его адвокат на процессе по событиям 7 апреля.