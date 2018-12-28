Водитель такси справил нужду в центре Бишкека

И опять "звезда" соцсетей - водитель такси. Пользователь FB ‎Alexx Ergashov‎ опубликовал фотографии, на которых видно, как водитель такси без зазрения совести справляет нужду на забор территории завода "Дастан".

Однозначно утверждать, какой фирмы это такси, утверждать невозможно.

Отметим, что справлять нужду в непредназначенных для этого местах запрещено административным кодексом и наказывается штрафом. В защиту таксиста отметим нехватку общественных туалетов в Бишкеке, что ставит горожан и гостей столицы в мягко говоря дискомфортное положение.