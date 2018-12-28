Водитель такси справил нужду в центре Бишкека

И опять "звезда" соцсетей - водитель такси. Пользователь FB Alexx Ergashov опубликовал фотографии, на которых видно, как водитель такси без зазрения совести справляет нужду на забор территории завода "Дастан".
Однозначно утверждать, какой фирмы это такси, утверждать невозможно.
Отметим, что справлять нужду в непредназначенных для этого местах запрещено административным кодексом и наказывается штрафом. В защиту таксиста отметим нехватку общественных туалетов в Бишкеке, что ставит горожан и гостей столицы в мягко говоря дискомфортное положение.