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Водитель такси справил нужду в центре Бишкека

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- ВБ
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И опять "звезда" соцсетей - водитель такси. Пользователь FB ‎Alexx Ergashov‎ опубликовал фотографии, на которых видно, как водитель такси без зазрения совести справляет нужду на забор территории завода "Дастан".

Однозначно утверждать, какой фирмы это такси, утверждать невозможно.

Отметим, что справлять нужду в непредназначенных для этого местах запрещено административным кодексом и наказывается штрафом. В защиту таксиста отметим нехватку общественных туалетов в Бишкеке, что ставит горожан и гостей столицы в мягко говоря дискомфортное положение.


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URL: https://www.vb.kg/375829
Теги:
мэрия, нарушения, Административный кодекс, Бишкек, такси
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