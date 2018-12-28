Жээнбеков и Путин созвонились и обсудили двустороннее сотрудничество

Сегодня, 28 декабря 2018 года, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе состоявшегося телефонного разговора Сооронбай Жээнбеков тепло поздравил Владимира Путина по случаю Нового года и Рождества.

Глава государства отметил, что уходящий год стал плодотворным для кыргызско-российских отношений, он был насыщен важными политическими контактами и знаменательными для наших двух государств событиями.

Одним из ярких примеров двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества стало открытие памятника Чынгызу Айтматову в одноименном сквере г. Москвы в год празднования 90-летия со дня рождения великого писателя.

Также в ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.