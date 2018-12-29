ТОП-7 "замечательных" инициатив парламентариев, за которые стыдно

Депутаты Жогорку Кенеша за уходящий 2018 год рассмотрели порядка сотни законопроектов и постановлений, провели несколько "расследований", в том числе по причинам аварий на бишкекской ТЭЦ, съездили в десятки командировок, побывали на многих мероприятиях.

Но чем запомнились они общественности?

Редакция VB.KG подготовила подборку самых "замечательных" инициатив, озвученных парламентариями с высоких трибун, которые в обществе вызвали острый интерес не только к сказанному, но и к личности оратора.

Стыдливый депутат

Депутат Жогорку Кенеша от фракции "Онугуу-Прогресс" Камчыбек Жолдошбаев 1 февраля на пленарном заседании заявил, что приезжая на личном авто в парламент ему стыдно видеть своих коллег, выходящих из общественного транспорта. Это так народный избранник подвел к вопросу о необходимости возврата служебных машин. От которых этот созыв изначально отказался в целях экономии.

- Если честно, мне стыдно, когда некоторые депутаты выходят из маршрутки и пешком идут на работу в парламент. При этом я даже опускаю головной убор пониже. На машинах, от которых мы отказались, ездят другие, деньги из бюджета все равно тратятся, - пояснил Жолдошбаев.

Общественность раскритиковала депутата. А некоторые журналисты даже предложили ему проехаться вместе на маршрутном такси, чтобы доказать, что в этом нет ничего постыдного. Но Жолдошбаев почему-то отказался.

Народ не узнает "господина"

Не возвращаете нам служебные машины, верните тогда KG-номера! С таким требованием к правительству обратился на заседании Жогорку Кенеша 29 марта депутат от той же фракции "Онугуу-Прогресс" Тазабек Икрамов.

- Когда депутаты отправляются в регионы, местные жители должны знать, кто к ним приехал. А на дороге для народных избранников не должно быть никаких препятствий. Коллеги, не имеющие своих авто, могут прикрепить KG-номера на такси, услугами которых они пользуются, - возмущался слуга народа.

Отметим, в 2016 году госзнаки данной серии были специально упразднены для сохранения равноправия на дорогах.

Копите с пенсий!

Хоть и не депутат парламента (но была им), но тоже достойна находиться в этом списке – бывший заместитель министра труда и соцразвития КР Лунара Мамытова. В разгар скандала о служебных поездках чиновников за счет государства, в конце сентября на своей странице в Инстаграм она написала пост, за который потом долго и упорно оправдывалась. Но слово, как говорится, не воробей. Тем более, когда оно сказано в соцсетях...

- Франция, Германия, Бельгия, Америка, Турция, Египет и многие другие страны - где я побывала ранее. Еще до своей работы в министерстве и на свои собственные средства. Так как моим девизом по жизни является лозунг: "Важно не богатство, а мир посмотреть". Только так может развиваться твой внутренний и умственный потенциал. Поэтому вытаскивай свои спрятанные на черный день деньги! Можно даже по примеру пенсионеров, которые со своих пенсий собирают по 6-7 тысяч сомов, собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира, - поделилась советом экс-чиновница (уволенная по собственному желанию 11 октября). К слову, свой пост она потом переписала.

Крысы в МВД и Минфине

16 октября на заседании комитета Жогорку Кенеша по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию терроризму, где заслушивалась информация правительства о ходе реализации проекта "Безопасный город", депутаты высказывались, кто именно виноват в его прежнем провале.

Парламентарии совместно с первым вице-премьер-министром Кубатбеком Бороновым предположили, что возможен саботаж госорганов, но точных фактов по этому поводу нет.

Однако, социал-демократ Искендер Матраимов в обвинениях не стеснялся.

- В МВД и Минфине сидят крысы. Из-за них нет никаких результатов. Может, Жогорку Кенеш выберет компанию, которая реализует, наконец, проект?! – выступил нардеп.

Стоит отметить, что после этого заявления ветераны милиции потребовали объяснений от Матраимова. "Прежде чем что-то сказать, нужно думать. Трибуна парламента – это не базар какой-то, вся общественность слышит депутатов", сетовали они.

На что парламентарий позже ответил, мол, пусть не обижаются ветераны, я не имел ввиду всю структуру МВД.

Ой, дорого обходятся стране пенсионеры

16 ноября на заседании палаты при обсуждении бюджета страны на текущий год и прогнозе на следующие депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Таабалды Тиллаев предложил сэкономить деньги за счет работающих пенсионеров. Работающие пенсионеры должны получать либо зарплату, либо пенсию. Об этом в парламенте 15 ноября заявил депутат Таабалды Тиллаев.

- Ежегодно на выплату пенсий из бюджета расходуется 50 млрд сомов. Опыт пенсионеров необходим стране. Но если они получают зарплату за счет бюджета, нужно приостановить выдачу пенсии на время работы. Пусть получают либо зарплату, либо пенсию. Нужно срочно решать вопрос. 40 тысяч человек – это много, - посчитал нардеп.

После критики в соцсетях он оговорился, что имел ввиду только пенсионеров силовых ведомств.

Отметим, Таабылды Тиллаев также предлагал кабмину как-то договориться с Турцией, Россией или Казахстаном о том, чтобы дружественные государства подарили нашему президенту новый самолет. Все потому, что ему "немного стыдно" за борт №1.

Бесполезные граждане

6 декабря депутат Жогорку Кенеша и снова Тазабек Икрамов с высокой трибуны заявил, что иностранцы несут угрозу национальной безопасности. И поэтому давать гражданство Кыргызстана нужно лишь тем из них, кто докажет какую пользу принесли нашей стране.

- Они женятся на наших девушках и получают гражданство. На рынках работают иностранцы и вытесняют наших работников. Есть риски вытеснения наших граждан в регионах. А чиновники еще и создают им для этого все условия. Я думаю, если они не принесли пользу республике, гражданство нужно отозвать, - предложил Икрамов.

Критика на инициатора обрушилась волной. Ему даже припомнили сомнительное прошлое в составе ОПГ. Но сам Тазабек Икрамов заявил, что все эти обвинения безосновательны.

Сделаем вид, что в стране все хорошо

28 ноября при обсуждении законопроекта о безвизовом режиме для некоторых государств для привлечения туристов депутат от "Бир Бола" Акылбек Жапаров предложил обязать местные СМИ писать плохие новости только на государственном языке. Все, чтобы иностранцев не отпугивать.

- В Грузии еще в 2004 году президент попросил народ обо всех негативных вещах писать только на грузинском языке, а о хороших событиях - на русском и английском. Если мы хотим привлечь туристов, хотим принимать гостей, то должны показывать им только хорошее, а о плохом умалчивать, - уверен Жапаров.

Что ж, министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкул предложение нардепа услышал. Будет ли содействовать его внедрению в практику пока неизвестно.

Какие еще инициативы, высказывания парламентариев и чиновников в уходящем году вас зацепили? Пишите в комментариях свои варианты.