Мэрия Бишкека предложила мораторий на выделение земельных участков

Мэрия столицы запретила выдачу справок на земельные участки, предоставленные в аренду. Справки могут быть выданы в том случае, если на участке построен объект и сдан в эксплуатацию в Госэкотехинспекцию КР. Для облегченных объектов могут выдаваться справки, если его можно будет демонтировать и не имеется задолженности муниципалитету за аренду.

Распоряжением за номером 277-ра мэрией утвержден временный регламент дачи согласия на передачу арендатором права пользования земельным участком третьему лицу управлением земельных ресурсов муниципалитета.

Мэрией Бишкека в Бишкекский городской кенеш внесен проект постановления об объявлении моратория на выделение земельных участков по конкурсной основе сроком на 2 года. Также разрабатывается и вносится проект решения Бишкекского городского кенеша о выделении земельных участков в частную собственность путем аукционов. Планируется, что выделение земельных участков будет проводиться путем прямой продажи, если на арендованном земельном участке объект, построенный на более, чем 70 % от согласованного проекта.