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О чем говорили Жээнбеков с Мирзиёевым?

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- ВБ
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Сегодня, 28 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с наступающим Новым 2019 годом.

Особо были отмечены мероприятия, проведенные в Узбекистане на государственном уровне по случаю 90-летия великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества, а также предстоящие мероприятия в будущем году.

Какие именно, в релизе пресс-службы президента не указывается.


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URL: https://www.vb.kg/375836
Теги:
Кыргызстан, Узбекистан, президент, Шавкат Мирзиёев, сотрудничество, граница, Сооронбай Жээнбеков, Чингиз Айтматов
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