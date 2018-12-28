О чем говорили Жээнбеков с Мирзиёевым?

Сегодня, 28 декабря, состоялся телефонный разговор Президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова с Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым.

В ходе разговора Сооронбай Жээнбеков поздравил Шавката Мирзиёева и народ Узбекистана с наступающим Новым 2019 годом.

Особо были отмечены мероприятия, проведенные в Узбекистане на государственном уровне по случаю 90-летия великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова.

Главы государств также обсудили актуальные вопросы двустороннего кыргызско-узбекского сотрудничества, а также предстоящие мероприятия в будущем году.

Какие именно, в релизе пресс-службы президента не указывается.