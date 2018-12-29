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Разыскиваются родственники погибшего в Якутии кыргызстанца

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- Екатерина Улитина
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Документы на груз 200 и свидетельство о смерти кыргызстанца, который скончался в России, оказались у пассажира самолета Максата Абдижалилова. Теперь он ищет родственников покойного, чтобы передать им бумаги.

- 28 декабря в аэропорту Новосибирска неизвестный человек дал мне документы и попросил передать их пассажиру в зале ожидания. Но там меня никто не встретил. У меня на руках остались сопроводительные документы на груз 200, свидетельство о смерти, выписанное в Нерюнгринском районе Якутии. Пару дней назад читал статью, в Якутске перевернулся грузовик с кыргызстанскими номерами. Вполне возможно что, перевозили погибшего из того грузовика, - рассказал Максат.

Он предполагает, что человек, сопровождающий груз 200, летел рейсом в город Ош, и задержался во время регистрации или прохождения пограничного контроля. Максат не смог его дождаться, так как объявили посадку на его рейс в Бишкек.

VB.KG направила запрос в пресс-службу Международного аэропорта "Манас" с просьбой помочь вернуть документы родственникам.


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URL: https://www.vb.kg/375838
Теги:
аэропорт, ДТП, Ош, погибшие, Россия, Бишкек, Кыргызстан, самолеты, Аэропорт "Манас"
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