Почему Музаффару Исакову дали 7 лет условно, а Кулматову грозит срок?

Правозащитник из Джалал-Абада Анарбай Орозов намерен обжаловать приговор Сузакского районного суда в отношении экс-депутата Музаффара Исакова. Об этом сообщает azattyk.org.

По словам активиста, приговор абсолютно не соответствует содеянному Исаковым.

- За воровство курицы дают 9 лет, а тут человеку, который украл госимущество, дали 7 лет условно. То есть коррупция стала прикрываться понятием "превышение должностных полномочий". Поэтому я намерен по этому поводу обратиться в областной суд, - процитировало издание слова Орозова.

Поясним, недавно Сузакский районный суд приговорил экс-депутата ЖК Музаффара Исакова к 7 годам лишения свободы условно по обвинению в превышении должностных полномочий. При этом обвинение просило для него 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

По версии следствия, в бытность главой Таш-Булакского айыл окмоту Сузакского района Исаков в сговоре с другими должностными лицами вынес 315 незаконных постановлений о предоставлении земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 14,34 гектара под строительство частных домов. По показаниям свидетелей, глава айыл окмоту Исаков сам реализовал эти участки за суммы в пределах от 1,5 до 3 тысяч долларов.

С одной стороны, возмущение активиста можно понять, так как все еще остались вопросы, на которые нет ответов. Начнем с того, что при реализации участков сельскохозяйственного назначения Исаковым сумма ущерба государству составила минимально около 472 тысячи долларов. Это если считать все участки только по 1,5 тысяч долларов. Вопрос, кто возместит этот ущерб госбюджету?

Возьмем простой пример. Экс-мэру Бишкека Кубанычбеку Кулматову вменяют "коррупцию" за то, что, будучи градоначальником, он, по версии следствия, незаконно использовал грантовые средства в 2 миллиона долларов, предоставленные ТВЕА в рамках модернизации ТЭЦ, для строительства двух новых школ в жилмассиве. Вместо одной.

Напомним, статья "коррупция" предусматривает минимальное наказание от 10 до 12 лет. Максимально "то же деяние, совершенное в интересах организованной преступной группы, преступной организации или повлекшее иные тяжкие последствия" от 12 до 15 лет.

Напомним, 24 декабря Музаффар Исаков подал заявление в ЦИК о сложении полномочий депутата по собственному желанию. 26 декабря Центризбирком передал его мандат Омурбеку Бакирову.