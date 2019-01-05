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Новые штрафы за нарушение ПДД - мечта коррупционеров?

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- ВБ
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Огромные размеры штрафов за нарушении ПДД не решение а, наоборот, потакание коррупции!

Все мы знаем, что с Нового года в Кыргызстане увеличиваются размеры штрафов ПДД на 3 а то и 6 раз. Мне только интересно вот что. Уважаемые авторы, что вами двигало,когда писали данный законопроект?

Неужели вам не понять, что наш народ не в состоянии платить,такие огромные суммы? За не пристегнутый ремень-1000 сом, за превышение скорости-7000 сом. Вы смеётесь? В КР люди вкалывая с утра до вечера,получают заработную плату в размере 7000 сом в месяц. Понятно, скажете что, водители начнут ездить аккуратно и т.д, и т.п.

Но в любом случае не бывает без исключений. Нарушения будут, это точно. Вот тогда и никто не будет соглашаться с вами, то есть с составлением административного протокола. Будут тупо предлагать взятки, и все.

Потому что это целое состояние для большинства наших граждан. К реформам нужно подходить не так, господа. Смотрите, если правда хотите создать порядок, на дорогах, так начните с себя. Не берите взятки. Обновите личный состав хотя бы процентов на 70%. Замените их на более честных и грамотных людей. Я считаю, нынешние размеры штрафов за нарушении ПДД вполне приемлемые. Если вы начнёте работать с совестью, на основании этих же старых норм,то думаю и бюджет страны будет расти и на дорогах будет порядок!

Народную новость прислал Кумарбек.


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URL: https://www.vb.kg/375849
Теги:
ДТП, коррупция, ПДД, правительство, штраф, взятка, Кыргызстан, ГУОБДД, конфликт с сотрудником ГУОБДД, Мухамметкалый Абулгазиев
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Комментарии
кыргыз
05.01.2019, 21:30

За не пристегнутый ремень не 1000 сом а 3000 сом, значить 50% на месте освобождает. Кому не ясно, повышение штрафа прямо по карману коррупционеров ментов, значить Правительство КР идет не по правильному пути по борьбе с коррупции, вывод чиновники идут по старым проложенным тропам.  

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