Какие законы уже успели нарушить кыргызстанцы в новом году?

С 1-го января 2019 года с 00:00 часов в МВД в режиме реального времени начала работать запущенная автоматизированная информационная система "Единый реестр нарушений".

Первая регистрация по системе ЕРН произведена 1 января в 04:20 часов в ОБДД по ОВД Панфиловского района за управление транспортным средством без документов.

Начиная с 00:00 часов 1 января по 12:05 часов 2 января 2019 года по данной автоматизированной информационной системе зарегистрировано 39 нарушений. Зарегистрированы нарушения правил дорожного движения в УВД г.Ош и ОВД Жайылского и Чуйского районов, в СОБ ОВД Кеминского района зарегистрировано неповиновение законному требованию сотрудника органов внутренних дел. Нарушения правил эксплуатации транспортных средств зарегистрированы в ОБДД Чон-Алайского РОВД, курение табачных изделий в запрещенных местах зарегистрированы в ОВД Узгенского и Кара-Сууйского районов и ГУВД г. Бишкек. В ООБДД УВД Иссык-Кульской области, УВД г.Ош, ОВД Араванского района и ГУВД г.Бишкек зарегистрированы факты управления транспортным средством в состоянии опьянения. Также имеются факты других нарушений.

Общая сумма наложенных штрафов составляет более 121 тысяч сомов.

Некоторые проблемные вопросы оперативно разрешались дежурной группой сотрудников Центра мониторинга ГУИТ МВД. Работу автоматизированной информационной системы "Единый реестр нарушений" сегодня проверили независимые эксперты совместно с сотрудниками правоохранительных органов, сообщает пресс-служба МВД.