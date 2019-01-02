Страшная трагедия в российском Магнитогорске - уже 18 погибших

По последним данным российских СМИ, число жертв взрыва бытового газа в Магнитогорске достигло 18 человек. Последние две жертвы - мужчина и ребенок.

Судьба 23 человек остается неизвестной.

Спасатели не могут добраться до эпицентра завалов, остается угроза обрушения, но работа на месте продолжается. В дом начинают запускать жильцов - за вещами. Всех проверяют по списку и запускают по одному в сопровождении полицейских. 11-месячного Ваню Фокина обследуют в реанимации НИИ детской хирургии и травматологии в Москве. Его состояние стабильно тяжелое, но оперировать мальчика пока не планируют. В больнице - все руководство Минздрава, в том числе Скворцова.

В Челябинской области - траур. Все праздничные мероприятия отменили, сообщает канал Mash.

Взрыв бытового газа прогремел в десятиэтажном доме на проспекте Карла Маркса, 164, около 4:00 мск 31 декабря. После взрыва обрушился один из подъездов. Всего в зоне обрушения жили 120 человек, пишет РИА Новости.

Спасатели продолжают разбор завалов на месте происшествия и обследуют остальные подъезды дома при помощи комплекса "Струна". Они уже установили, что девять из 12 подъездов безопасны для проживания.

Шестеро из эвакуированных жильцов дома находятся в пункте временного размещения, остальные поселились у родственников. Президент РФ Владимир Путин вылетел в Магнитогорск сразу, как стало известно о произошедшей трагедии.

Но на этом новогодние ужасы для жителей Магнитогорска не закончились. Там взорвалась маршрутка, погибло трое - со ссылкой на губернатора Челябинской области Бориса Дубровского сообщает телеканал "Звезда".

"Поступило сообщение о том, что на перекрестке улицы Карла Маркса и улицы Правды в городе Магнитогорск произошло загорание автомобиля "Газель", в котором находилось 3 человека (все взрослые). Погибло 3 человека. В автомобиле находилось два газовых баллона. На месте работает оперативно-следственная группа и сотрудники ФСБ. Дальнейшая информация уточняется", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в центре Магнитогорска взорвалась маршрутка. Вскоре пользователи Интернета опубликовали видеозапись происшествия в социальных сетях.

Согласно предварительной информации, причиной возгорания транспортного средства стала неисправность газового оборудования.