Любите кататься зимой на баллонах? Зря! Это смертельно опасно!

Новогодние каникулы - пора семейного отдыха. Необходимо в эти дни обратить особое внимание на соблюдение мер безопасного поведения как детей, так и взрослых. Чтобы избежать непредвиденных ситуаций с детьми, убедительно просим граждан позаботиться об их безопасности, особенно во время отдыха в горах.

Порой зимний отдых в горах порой превращается в несчастье. Чаще всего виной тому несоблюдение правил безопасности. Самая распространенная причина травм - спуск с горы на не установленных местах на резиновом баллоне.

Медики и инструкторы горнолыжных баз также предупреждают, что баллоны смертельно опасны для человека, но несмотря на предупреждения специалистов, эта забава по-прежнему остается популярной особенно среди бишкекчан.

Из десяти человек, которые получили травмы в горах, только 1-2 катались на лыжах. Остальные - жертвы баллонов. Они или сами ехали и перевернулись, или в них врезался баллон. Баллонами невозможно управлять, нельзя затормозить или изменить траекторию движения. На большой скорости эти приспособления высоко подпрыгивают, а приземления далеко не всегда бывают мягкими.

Специально для катания их никто не оборудовал, но для горожан они давно стали излюбленным местом зимнего отдыха. Надо понимать, что активный спорт, тем более в горах, всегда связан с опасностью. Лыжи, сноуборд и даже простая прогулка могут закончиться травмой. Поэтому не нужно переоценивать собственные силы, будьте осторожны, и чтобы сократить риск, выбирайте специализированные трассы и оборудование.

Почти все излюбленные места зимнего отдыха находятся на территории Чуйской области. В этой связи ГУВД Чуйской области предупреждает об опасностях и советует во время отдыха в период зимних каникул соблюдать простые правила безопасности.