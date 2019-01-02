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Новогодняя ёлка в Бишкеке - одна из лучших в СНГ

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- ВБ
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Аналитическое агентство ТурСтат представило рейтинг новогодних елок стран Содружества Независимых Государств (СНГ) в новогодние праздники 2019 года по результатам анализа высоты главных елок столиц СНГ.

Главная елка Казахстана на территории выставки ЭКСПО-2017 возле павильона "Нур Алем" в Астане высотой 25 метров была торжественно зажжена 18 декабря прошлого года.

Новогодняя ель на Соборной площади Кремля в Москве возглавила ТОП живых новогодних елок столиц СНГ в Новом году.

По данным ТурСтат, в первую десятку городов СНГ с самыми высокими главными новогодними елками вошли Ашхабад (38 метров), Баку (37 м), Ереван (37 м), Ташкент (35 м), Минск (30 м), Душанбе (28 м), Москва (27 м), Астана (25 м), Бишкек (25 м) и Тбилиси (25 м).


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URL: https://www.vb.kg/375857
Теги:
Новый год, рейтинг, СНГ, туризм, Кыргызстан, Новый 2019 Год
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