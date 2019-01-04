Только за 4 дня нового года в ЕРН зарегистрировано 379 нарушений

Начиная с 30 декабря 2018 года в территориальные подразделения органов внутренних дел командированы заместители министра и начальники подразделений центрального аппарата МВД в целях контроля, оказания практической помощи и реализации автоматизированных информационных систем, сообщает пресс-служба МВД.

Запущенная автоматизированная информационная система "Единый реестр нарушений" работает в режиме реального времени. В период с 03 по 04 января 2019 года сбоев автоматизированной информационной системы ЕРН не наблюдалось.

По состоянию на 10:33 часов 4 января 2019 года (начиная с 00:00 часов 1 января) в автоматизированной информационной системе "Единый реестр нарушений" зарегистрировано 379 нарушений различного характера.

Зарегистрированы факты управления транспортным средством в состоянии опьянения, нарушения правил пользования мотошлемами или ремнями безопасности в населенных пунктах, курения табачных изделий в запрещенных местах, управления транспортными средствами без документов, нарушения иных правил дорожного движения, а также ряд других нарушений.

Всего с 1 по 4 января установлено 15 фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, которые зарегистрированы по ОБДД Кочкорского района, по ОБДД ОВД Московского, Сокулукского, Аламудунского, Жайылского районов Чуйской области, по ОБДД ОВД Узгенского, Кара-Суйского, Чон-Алайского районов Ошской области, по ОВД Жети-Огузского района и ООБДД УВД Иссык-Кульской области, по ОБДД Баткенского района, по УВД г.Ош и ГУВД г. Бишкек.

Все владельцы указанных 15 автотранспортных средств оштрафованы на сумму 17500 сомов каждый, где общая сумма наложенных штрафов за управление транспортным средством в состоянии опьянения составляет 262 тысячи 500 сомов.

Дополнительно сообщаем, что проводятся следственные мероприятия по факту несоблюдения правил пожарной безопасности, где 1 января на месте пожара в городе Ош найдены тела двух девушек. Следственной службой УВД г.Ош возбуждено уголовное дело по статье 261 "Нарушение правил пожарной безопасности" (Умышленное или неосторожное нарушение правил пожарной безопасности, причинившее по неосторожности тяжкий вред) нового Уголовного Кодекса КР. Назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы для установления точных причин пожара и смерти.

Также проводятся следственные мероприятия по факту тяжкого преступления, имевшего место в Кочкорском районе Нарынской области. Ранее сообщалось об убийстве местного жителя, по подозрению в совершении преступления был задержан гражданин К.У. 1991 года рождения. Следственной службой ОВД Кочкорского района возбуждено уголовное дело по ст.130 "Убийство" Уголовного Кодекса КР, назначены все необходимые экспертизы. Постановлением районного суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование.

Напомним, согласно распоряжению МВД Кыргызской Республики от декабря 2018 года создан оперативный штаб МВД по внедрению автоматизированных информационных систем "Единого реестра нарушений (ЕРН)" и "Единого реестра преступлений и проступков (ЕРПП)", отслеживанию регистрации преступлений и проступков, нарушений, а также случаев возникновения сбоев системы, чрезвычайных ситуаций.