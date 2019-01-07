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Рождественское послание Епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила

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Рождественское послание Епископа Бишкекского и Кыргызстанского Даниила Боголюбивому священству, монашеству и всем православным христианам.

" … Великая благочестия тайна: Бог явился во плоти". 1 Тим. 3, 16

Чудо Боговоплощения древний мир ожидал в течение многих веков, и его надежду в пришествие Мессии укрепляли ветхозаветные пророки. За несколько столетий пророк Исаия предсказал, что "Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут Имя Ему: Эммануил" (Ис. 7, 14). Убогую пещеру и бедные ясли избрал Себе местом рождения Владыка Вселенной. Он, "будучи образом Божиим … уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и по виду став как человек" (Флп. 2, 6-7).

Сколько любви, сколько премудрости и снисхождения к нашим грехам явлено Богом в этом священном событии! Сын Божий, Источник и Податель жизни, приходит в мир для того, чтобы спасти падшее творение. Он устранил греховную преграду, разделявшую Бога и человека, вновь открыл путь к Небу, некогда закрытый преступлением прародителей.

В величайшем таинстве Рождества Христова человечество познало, что Бог наш, в Него же мы веруем и Его же Пресвятое Имя мы исповедуем, – не отвлеченное понятие бытия, а Бог наш - есть Бог живой, Источник жизни, Сокровище всякого блага.

Рождество Христово открыло миру, что жизнь во всей гармоничной красоте – не случайное стихийное явление природы, а непостижимый дар Творца, которым наделен человек, а через пришествие в мир Сына Божия - призван к обожествлению, дабы с Ним, в Его Божественной правде, вечно наслаждаться беспредельным благоволением своего Премудрого Создателя.

Вот какую животворную радость вселил в человеческую душу Богомладенец Христос. В воплощении Христовом открылась людям глубина Премудрости Божией, и только она могла примирить создание с Создателем, человека с Богом. В Премудрости Божией, как в зеркале, человек распознал свою духовную природу, носящую в себе Божественную печать Творца, – образ и подобие Божие, так часто попираемые человеком из-за его удаления от своего Создателя.

Христос родился глубокой ночью, когда все спали, кроме Вифлеемских пастухов, и вот они-то и сподобились радостной ангельской вести. Это значит, что сподобиться радости от Бога можно лишь бодрствуя, а не пребывая в греховном сне. Всем и каждому хочется пожелать этого духовного бодрствования, свободы от всех темных искушений, крепкой молитвы ко Господу, дабы сподобиться той же ангельской радостной вести: "Слава в вышних Богу и на земли мир, в человецех благоволение!"

Верой и правдой, любовью и чистотой будем же воплощать в себе благодатное богатство веры – добрые дела, отражающие нашу христианскую совесть. В святых храмах – месте невидимого присутствия Божия – искренней и горячей молитвой непрестанно благодарить Бога за Его благодеяния, и будем достойны Его неизреченной милости. В повседневном же труде будем уважать и заботиться друг о друге, как о себе самих, исторгая из сердец наших всякую неприязнь и досаждение. Подобно пришедшему в мир Господу, будем сеять добро с любовью.

Возлюбленные о Господе досточтимые пастыри, всечестные иноки и инокини, боголюбивые миряне, дорогие братья и сестры, соотечественники Кыргызстанцы!

С глубоким чувством духовной радости, от всего сердца, исполненного самых высоких переживаний, поздравляю всех Вас с великим праздником – Рождеством по плоти Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа!

От всей души молитвенно желаю православным христианам, всем жителям Кыргызстана и всему Отечеству нашему, преизобильных милостей от Всещедрого Бога, и в грядущем Новолетии, доброго здравия, бодрости духа, мира, процветания и благоденствия!

ЕПИСКОП БИШКЕКСКИЙ И КЫРГЫЗСТАНСКИЙ

Бишкек,

Рождество Христово


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Теги:
православие, праздник, Кыргызстан, поздравление
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