Жителю Баткена выстрелили из ружья в лицо

Сотрудниками Кадамжайского РОВД совместно с оперативниками СКМ МВД Кыргызской Республики при участии представительства МВД КР в Казахстане раскрыто особо тяжкое преступление, связанное с покушением на убийство, сообщает пресс-служба МВД.

Накануне из Республики Казахстан экстрадирован подозреваемый в покушении на убийство 22-летного парня. В результате грамотного использования полученных оперативных данных преступление было раскрыто по горячим следам.

26 августа 2018 года примерно в 02.00 часа ночи на улице в одном из сел Уч-Коргонского айыльного округа Кадамжайского района Баткенской области неизвестный мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в гражданина М.З. 1996 года рождения, жителя этого же села.

Потерпевший был доставлен в территориальную больницу с огнестрельным ранением. Выезжавшими на место сотрудниками милиции было установлено, что выстрел произведен в лицо из охотничьего ружья. Способ совершения и действия злоумышленника указывали на то, что преступление носит умышленный характер.

Последствия выстрела оказались тяжелыми: огнестрельное дробовое ранение лица, проявившееся обширной раной в скуловой и щёчной области, костей носа, переломами челюстной кости. Стали отрабатываться все версии. Опросить потерпевшего было невозможно, он находился в тяжелом состоянии, говорить был не в силах и мог только немного кивать. Однако грамотно проведенные сотрудниками Кадамжайского РОВД первоначальные следственно-оперативные мероприятия, и последующий анализ полученных данных позволил установить круг возможных подозреваемых. В ходе дальнейшего комплекса оперативных мероприятий сотрудникам СКМ ОВД Кадамжайского района удалось по "горячим следам" выйти на подозреваемого - была установлена причастность к данному преступлению гражданина К.А. 1997 года рождения, ранее проживавшего в айыльном округе Уч-Коргон Кадамжайского района, который в последнее время находился на заработках в городе Москва.

По данному факту Следственной службой ОВД Кадамжайского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 28-97 (Покушение на убийство) УК Кыргызской Республики.

Дальнейший комплекс оперативно-розыскных мероприятий проводился совместно с оперативниками Службы криминальной милиции МВД КР и Представительства МВД Кыргызской Республики в Республике Казахстан. В ходе оперативных мероприятий были получены данные, что подозреваемый находится на территории Республики Казахстан. Выяснилось, что гражданин К.А. пересек государственную границу Кыргызстана и, возможно, направляется в сторону казахско-российской границы, в связи с чем к операции по задержанию оперативно подключились сотрудники МВД Казахстана. В результате принятых мер 28 августа 2018 года подозреваемый был задержан в городе Уральск.

В результате слаженных действий сотрудников МВД Кыргызстана и МВД Казахстана подозреваемый в покушении на убийство был задержан по горячим следам.

По предварительным данным гражданин К.А., имея умысел на совершение преступления, 20 августа 2018 года выехал из Москвы на родину. При этом он заранее обдумал все свои шаги до мелочей, родственникам сообщил, что уезжает в Подмосковье на 10 дней, а сам направился в Баткен, при этом старался ни с кем из знакомых не встречаться. 25 августа он был уже дома в Кыргызстане, а на следующий день, взяв с собой спрятанное дома огнестрельное оружие, постучался в дверь сельчанина. На стук вышел 22-летний сын хозяев дома, через несколько минут на улице был произведен выстрел.

При задержании подозреваемый сильно удивился, так как направляясь обратно в Россию, даже не успел пересечь границу Казахстана, и был уверен, что насмерть застрелил парня.

28 декабря 2018 года гражданин К.А. 1997 года рождения, подозреваемый в покушении на убийство, был экстрадирован из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику. В Кадамжайском районе сотрудниками РОВД проведены следственные действия, обнаружено и изъято припрятанное в горах орудие преступления – незарегистрированное гладкоствольное ружье 28-го калибра. Решением суда в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО-5 города Ош сроком на 2 месяца.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, предъявлено обвинение, материалы направлены в суд для принятия дальнейших действий. По предварительным данным преступление совершено на почве имеющихся у обвиняемого личных неприязненных отношений, при этом 22-летний парень не имел к этому никакого отношения.