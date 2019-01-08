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Экс-посол КР в КНР: Антикитайские возмущения нужно жестко пресекать

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- Екатерина Улитина
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Прошедший накануне антикитайский митинг в Бишкеке заметили в Китае и сделали определенные выводы. Об этом в интервью VB.KG рассказал экс-посол Кыргызстана в Китайской Народной Республике Марат Саралинов.

- В Китае проведение подобных мероприятий невозможно, там жесткая дисциплина. Различные протесты не поощряются, и их не понимают. Прошедший в Бишкеке митинг, несомненно, не оставили без внимания в Пекине, и это может негативно сказаться на двусторонних отношениях. Нужно понимать, что экономика нашей страны плотно связана с Китаем. На очереди реализация нескольких важных для нас проектов. Поэтому накалять обстановку без веских на то причин нет необходимости, - уверен Марат Саралинов.

При этом дипломат подчеркивает, что недовольство кыргызстанцев, которые вышли на площадь Ала-Тоо, имеет под собой основания.

- Доля правды в их словах есть. Наши правоохранительные органы часто недорабатывают, без должного внимания отслеживают прибытие и убытие иностранных граждан. Если иностранец нарушает миграционное или иное законодательство Кыргызстана, его нужно немедленно выдворять из страны и наказывать в соответствии с законом. Но огульно критиковать или вводить какие-либо запреты для всех граждан Китая чревато негативными последствиями для всей страны, - уверен Саралинов.

Он считает, что для официального Бишкека сейчас важно продемонстрировать, что он не имеет отношения к организаторам антикитайской акции.

- Нужно не бояться и жестко пресекать подобные антикитайские акции. Если на них обращать внимание, освещать в СМИ, они только сильнее поверят в то, что их методы правильные. Я давно сказал, что квинтэссенция наших отношений с Китаем – это сопроцветание. Мы живем рядом с одной из сильнейших экономик мира, и у нас есть все необходимое, чтобы развиваться вместе с этой страной, - считает Марат Саралинов.

Напомним, 7 января на площади "Ала-Тоо" в Бишкеке собралось около 200 человек с требованием не выдавать гражданам Китая кыргызстанские паспорта.


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URL: https://www.vb.kg/375898
Теги:
Китай, митинг, Бишкек, Кыргызстан, экономика, дипломатия, Мурат Саралинов
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