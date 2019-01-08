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Парень, напавший с ножом на тещу, уже как 2 года развелся с ее дочерью

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- Оксана Гут
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21-летний житель Кара-Суйского района, напавший на свою бывшую тещу с ножом, задержан и помещен в ИВС. Об этом VB.KG сообщили в УВД Ошской области.

Как отметили в пресс-службе ведомства, причины такого поведения мужчины до сих пор не ясны. С дочерью потерпевшей он не живет вместе уже как 2 года. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются, проводятся судебно-медицинская и судебно-криминалистическая экспертизы. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 266 "Хулиганство" УК КР.

Напомним, инцидент произошел 3 января в Кара-Суйском районе. Бывший зять пришел к 44-летней женщине с кухонным ножом и без объяснений устроил поножовщину.

Потерпевшая госпитализирована. Она получила множественные порезы в область лица, рук, бедра.

Поножовщина произошла и 4 января в Ошской области в Кара-Кульджинском районе. Но в этом случае она привела к непоправимой трагедии. В ходе семейного конфликта 44-летний мужчина смертельно ранил ножом 35-летнего племянника. Подозреваемый задержан. Ведется следствие.


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URL: https://www.vb.kg/375899
Теги:
Кара-Кульджинский район, Кара-Суйский район, Ошская область, поножовщина, убийство, Кыргызстан, больница, следствие, уголовное дело, УВД
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