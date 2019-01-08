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ГКНБ: завершено следствие по делу ТЭЦ

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- ВБ
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Главным следственным управлением ГКНБ КР завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкек.

Следствием установлено, что ряд должностных и иных лиц во главе с С.Исаковым, умышленно используя свои властные полномочия, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства и общества на сумму в 111 252 797 (сто одиннадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) долларов США.

Так, в феврале 2010 года, при участии руководителя службы коммуникаций ЦАРИИ С.Исакова, на совещании в ЦАРИИ были рассмотрены варианты реконструкции (модернизации) ТЭЦ г.Бишкек, предложенные Всемирным банком, стоимостью 150 000 000 долларов США и компанией "ТВЕА", стоимостью 200 000 000 (двести миллионов) долларов США. По результатам совещания принято решение – признать предложение компании "ТВЕА" по реконструкции (модернизации) ТЭЦ г.Бишкек не соответствующим интересам Кыргызстана ввиду его высокой стоимости, технических и технологических недостатков.

Однако, в 2013 году, С.Исаков, занимая должность заведующего отделом внешней политики Аппарата Президента в ранге заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, взяв под свой личный контроль реализацию проекта, из корыстных побуждений, предоставил компании ТВЕА право быть Генеральным подрядчиком проекта со стоимостью в 386 000 000 долларов США.

При этом он умышленно не принял во внимание, что компания ТВЕА не имеет достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были составлены.

Необходимо отметить, что указанные деньги были получены в кредит от ЭКСИМ Банка Китая под гарантию правительства под 2 % годовых сроком на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года по настоящее время Кыргызской Республикой выплачены проценты по кредиту в размере 22 814 328 долларов США.

В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинения и направления в суд


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URL: https://www.vb.kg/375901
Теги:
ГКНБ, ТЭЦ, Сапар Исаков, АКС ГКНБ, безТЭЦ, ТВЕА
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Комментарии
Дина
08.01.2019, 14:49

Во-первых, он говорит абсолютно о себе. Он не отождествляет себя с остальными обвиняемыми по делу о реконструкции ТЭЦ. Он говорит, что честен, он говорит «мое дело», «мой процесс». Говорит ли это о том, что в принципе он допускает наличие злоупотреблений в деле о ТЭЦ со стороны других лиц, тоже находящихся в СИЗО. Или же он считает, что поскольку он «является одним из ярких представителей политического преследования», судьбы и тем более дела других крутятся только вокруг вопроса о нем.

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Дина
08.01.2019, 14:49

Во-вторых, объявляя дело политическим гонением, Исаков никаким образом не комментирует, что именно делает его дело политическим. Жээнбеков и Атамбаев в этом смысле были более откровенны, и признались, в ходе обмена мнением друг о друге, что между ними борьба никакая не политическая. В центре конфликта бывший зампредседателя таможенной службы, и это говорит о многом, если не обо всем. Если эту борьбу назвать политической, и суд над Исаковым политическим, то дело Текебаева уже тянет на межцивилизационный характер.

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Нури
08.01.2019, 14:50

Сапар Исаковдун ТЭЦтен уурдаган акчалары ЭксимБанктан туз эле Лондондогу оффшорго которулган. 

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Читатель Вечерки
08.01.2019, 15:02

Понять и простить ! Всего-то хотел заработать пару миллионов долларов для внуков. Так, как это делали, делают и будут делать другие чиновники. Все бы прокатило, если бы не пришел новый президент со своей командой. Не повезло !

-2
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Ста Ли Ин
08.01.2019, 15:15

Как обычно украл, отсидел и на свободу миллионером. А долги перед Китаем хай народ расхлебыаает. В китайскую тюрягу таких отправлять следует с обезжириванием всех родственников, тогда аппетиты по воровству поубавятся у подобных любителей наживы.

-2
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Бекчоро Жолдошов
08.01.2019, 15:31
Карма: -16
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 21
Минусов: 37
Комментариев: 28

Сапар Исаков жаш болсо да АШАга жол көрсөтүп,уурулуктун мыкты жолдорун сунуш кылган анын “оң колу” Сапар Исаков экени да

тастыкталууда. Сапар мындай амалкөйлүктү кайдан жүрүп үйрөндү деп айрымдар баш катырыптурганда, ал канкор Бакиевдин уулу Максим Бакиев чийген жол менен кеткени да

ачыкка чыкты. Бишкек ТЭЦин оңдоо боюнча сүйлөшүүлөр Максимдин учурунда

башталып, аны менен чогуу жүргөн Сапар Исаков ошол келишимди наркын көтөрүү

менен ишке ашырганы калкып чыкты

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Читательь
08.01.2019, 17:32

Имущество воров-коррупционеров необходимо национализировать и использовать для погашения госдолга. А ещё нужно провести ревизию всего госимущества с 1991 года. Кто купил объекты по остаточной стоимости, должен возместить ущерб государству и доплатить по рыночной стоимости. Плюс возместить упущенную выгоду за все эти годы. А кто распродал госимущество, также должен вернуть госказне наворованное.

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Урри
08.01.2019, 17:56

Нужно, чтоб он и его сообщники выблевали все до последнего цента, а то грош цена его отсидке.   

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