ГКНБ: завершено следствие по делу ТЭЦ

Главным следственным управлением ГКНБ КР завершено следствие по уголовному делу, возбужденному по факту коррупции при модернизации ТЭЦ г. Бишкек.

Следствием установлено, что ряд должностных и иных лиц во главе с С.Исаковым, умышленно используя свои властные полномочия, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства и общества на сумму в 111 252 797 (сто одиннадцать миллионов двести пятьдесят две тысячи семьсот девяносто семь) долларов США.

Так, в феврале 2010 года, при участии руководителя службы коммуникаций ЦАРИИ С.Исакова, на совещании в ЦАРИИ были рассмотрены варианты реконструкции (модернизации) ТЭЦ г.Бишкек, предложенные Всемирным банком, стоимостью 150 000 000 долларов США и компанией "ТВЕА", стоимостью 200 000 000 (двести миллионов) долларов США. По результатам совещания принято решение – признать предложение компании "ТВЕА" по реконструкции (модернизации) ТЭЦ г.Бишкек не соответствующим интересам Кыргызстана ввиду его высокой стоимости, технических и технологических недостатков.

Однако, в 2013 году, С.Исаков, занимая должность заведующего отделом внешней политики Аппарата Президента в ранге заместителя Руководителя Аппарата Президента Кыргызской Республики, взяв под свой личный контроль реализацию проекта, из корыстных побуждений, предоставил компании ТВЕА право быть Генеральным подрядчиком проекта со стоимостью в 386 000 000 долларов США.

При этом он умышленно не принял во внимание, что компания ТВЕА не имеет достаточного опыта и квалификации для реализации подобных проектов, а технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация не были составлены.

Необходимо отметить, что указанные деньги были получены в кредит от ЭКСИМ Банка Китая под гарантию правительства под 2 % годовых сроком на 20 лет. С момента получения кредита с 2014 года по настоящее время Кыргызской Республикой выплачены проценты по кредиту в размере 22 814 328 долларов США.

В настоящее время идет ознакомление обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела, по завершению которого дело будет направлено в Генеральную прокуратуру КР для утверждения обвинения и направления в суд